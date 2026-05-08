La juez devuelve a prisión a otro preso de ETA beneficiado por el Gobierno vasco: tenía un nivel "medio alto" de reincidencia

Las claves

Las claves Generado con IA La juez Reyes Jimeno ha ordenado devolver a prisión al etarra Gregorio Vicario, a quien el Gobierno vasco había concedido la semilibertad. El pronóstico de reincidencia de Vicario era "medio-alto" y los técnicos de la cárcel se oponían a su semilibertad, recomendando mantenerlo en régimen ordinario. Vicario no ha firmado carta de arrepentimiento, no ha cumplido los dos tercios de su condena y fue sentenciado a 266 años de prisión. La juez critica que la decisión del Gobierno vasco de conceder la semilibertad carecía de detalle y motivación suficiente sobre la reinserción del preso.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la Audiencia Nacional ha devuelto a prisión al preso etarra Gregorio Vicario, al que el Gobierno vasco había concedido recientemente la semilibertad.

En una resolución fechada este viernes, la juez Reyes Jimeno enumera los motivos para su decisión. Entre otros, que el pronóstico de reincidencia del preso era "medio-alto".

De hecho, ni siquiera los técnicos de la cárcel estaban de acuerdo con concederle la semilibertad a Vicario y abogaban por mantenerle en el régimen ordinario, el segundo grado.

Sin embargo, la dirección del centro penitenciario de Bilbao-Basauri en la que estaba interno —el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco tiene competencias sobre sus prisiones— sí se la otorgó el pasado enero.

Asimismo, como detalla el juez, la decisión del Ejecutivo autonómico se apoyó, entre otros motivos, en que Vicario iba a realizar un voluntariado en una asociación.

No obstante, era distinta de aquella a la que el propio preso había solicitado acudir. Por ello, como recuerda la juez, los técnicos de la prisión no pudieron valorar si el voluntariado finalmente acordado era o no pertinente.

Además, el interno no ha firmado ninguna carta de arrepentimiento de sus crímenes y no cumple los dos tercios del máximo cumplimiento de su pena (30 años) hasta 2029. En realidad, fue condenado a un total de 266 años, siete meses y dos días de prisión.

Como reprocha la juez, la decisión del Gobierno vasco de concederle la semilibertad "expresa un objetivo genérico de reinserción prosocial, sin mayor detalle, concreción ni motivación".

"Tampoco, su necesidad y relevancia frente a otras alternativas adecuadas que pueden llevarse a cabo en régimen ordinario. El interno ni siquiera ha iniciado el disfrute de permisos de salida", añade Jimeno.

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