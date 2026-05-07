Visto para sentencia el primer juicio por corrupción contra un exministro con el presidente que lo nombró aún en Moncloa

El fiscal descarta que Pedro Sánchez estuviera implicado en la trama y centra la responsabilidad en Ábalos y su entorno.

El caso gira en torno a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia, adjudicados supuestamente de manera arbitraria a una empresa intermediada por Aldama.

La Fiscalía acusa a Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama de formar una organización criminal para amañar contratos públicos y solicita condenas de hasta 24 años de prisión.

Concluye el primer juicio por corrupción contra un exministro, José Luis Ábalos, mientras el presidente que lo nombró, Pedro Sánchez, sigue en Moncloa.

A las 21:22 de la noche de este miércoles —día de San Pedro Nolasco, patrón de los presos y cautivos—, el juez del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta pronunció las tres palabras que ponen fin a todo juicio: "Visto para sentencia".

A unos pocos metros del tribunal, en el banquillo, los acusados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su principal asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Los dos primeros, de hecho, están en prisión provisional —casualidades del santoral—; internos en Soto del Real (Madrid). Y la Fiscalía Anticorrupción solicita que sean condenados a 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente.

Ábalos, además de haber sido titular de Transportes, fue hasta julio de 2021 secretario de Organización del PSOE y mano derecha del líder del partido, que también es el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El del llamado caso Ábalos —que finalizó este miércoles tras una sesión que duró casi doce horas (receso para comer incluido)— se convierte así en el primer juicio por corrupción contra un exministro que se celebra mientras quien lo nombró aún sigue como inquilino en el Palacio de la Moncloa.

Anticorrupción acusa a Ábalos, Koldo y Aldama de haber conformado una "organización criminal" para "obtener un lucro" común mediante el pago de comisiones ilegales para el amaño de contratos públicos.

Así lo relató al inicio de la sesión de este miércoles el fiscal jefe Alejandro Luzón, antes de subrayar la "demoledora prueba" que existe contra el expolítico y su hombre para todo, quienes, a ojos de la Fiscalía, trataron de exculparse con "explicaciones insuficientes", "pueriles", "patéticas" y "conmovedoras".

Luzón explicó que Aldama habría pagado al entonces ministro y a Koldo para garantizarse el favor de la Administración hacia determinadas empresas.

En el caso Ábalos, se enjucian las supuestas irregularidades en torno a los dos contratos firmados entre Transportes y la mercantil Soluciones de Gestión SL para el suministro de mascarillas al ministerio.

Aldama, quien ha colaborado con la Justicia y ha admitido haber pagado sobornos, intermedió en favor de esta compañía privada, que recibió más de 32 millones de euros por suministrar cubrebocas al inicio de la pandemia de la Covid-19.

"El contrato se concedió de modo arbitrario. El Ministerio de Transportes se cerró a escuchar otras ofertas. El número de mascarillas lo decide la empresa conforme a sus deseos, no conforme a las necesidades del Ministerio", reprochó Luzón este miércoles por la mañana, durante su informe final, con el que arrancó esta última jornada del juicio.

A Ábalos, el fiscal le atribuyó el rol de solucionador de los "problemas" que surgieran durante la tramitación de estas adjudicaciones, concedidas a dedo, debido a la emergencia sanitaria que sufría España y el resto del mundo.

"[Ábalos] modifica la orden ministerial que mencionaba cuatro millones de mascarillas [y la duplica]. Es Aldama quien dice que 'ocho millones o nada'", señaló el fiscal.

A la hora de aludir al nivel de vida de Ábalos cuando era ministro y a su manejo de fondos en efectivo, Luzón echó mano del viejo cuplé: "De dónde saca pa' tanto como destaca".

"¿Quién corrompió a quién? Probablemente, fue mucha la insistencia y poca la resistencia", valoró el jefe de Anticorrupción.

"La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y sólo una reacción contundente puede frenarla. Por eso, solicito que se imponan esas penas, que juzgamos proporcionales y disuasorias", advirtió Luzón.

Por su parte, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, ensalzó la "autoincriminación" de su cliente. "Decide colaborar con la Justicia y está luchando contra el aparato estatal", resaltó. "Esto requiere un premio, porque se ha reforzado la acusación", señaló el letrado.

Por ello, Choclán solicitó a la Sala Penal del Supremo que baje dos grados la pena que corresponda a Aldama, aplicándole la atenuante muy cualificada de confesión por haber "iniciado titánicamente una colaboración activa". La Fiscalía solicita que el empresario sea condenado a siete años entre rejas.

Sánchez, ¿número 1?

La semana pasada, Víctor de Aldama declaró como acusado en este juicio y señaló a Pedro Sánchez como el "número uno" en la jerarquía de la supuesta red criminal.

Este miércoles, durante la última sesión, Luzón desechó esa tesis. "El presidente del Gobierno no era el 'número 1' [de la trama] como, con notable desahogo, le atribuye Aldama", subrayó Luzón, centrando en Ábalos la iniciativa de las supuestas actividades criminales.

Al final del juicio, tanto el exministro como Koldo García hicieron uso —un uso extensivo, durante más de una hora en total— de su derecho a la última palabra.

El ex número tres del PSOE criticó haber sufrido un "juicio paralelo" y una "causa general" contra él. Y acusó a Aldama de buscar una "ventaja" para sí mismo al "politizar" este procedimiento judicial.

García, como quien fuese su jefe, negó haber recibido dádivas o sobornos. "He ayudado a todo el mundo que he podido. Me han ofrecido mentir y no entrar en la cárcel. Se me dijo que esto me iba a quedar en nada si decía todo lo del Gobierno", deslizó.

"Aldama ha metido al señor Ábalos y al señor Koldo García en la cárcel con mentiras", reprochó el exasesor, que dilató su turno de última palabra a más de media hora.

Justo antes de que Martínez Arrieta pronunciase el visto para sentencia, el tribunal abordó la petición de la abogada Leticia de la Hoz de —casualidades del santoral; quizá encomendándose al santo patrón de los cautivos— dejar en libertad a su cliente, Koldo.

El fiscal Luzón se opuso: "No hay motivo para ello por haber concluido el juicio. Habrá que esperar a la sentencia, que sí será el momento para pronunciarse sobre esta cuestión. Si había riesgo de fuga al comienzo del juicio, ahora, se ve incluso acrecentado con la proximidad del dictado de una sentencia".

El tribunal se retiró y aún debe deliberar sobre la solicitud de De La Hoz.