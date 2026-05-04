Sanz Roldán, exjefe del CNI, declara que el Gobierno de Rajoy nunca ordenó al Centro espiar ilegalmente a Bárcenas

Las claves

Las claves Generado con IA Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, niega que el Gobierno de Rajoy ordenara espiar ilegalmente a Luis Bárcenas o a su esposa. Sanz Roldán declaró como testigo en el juicio del caso Kitchen y afirmó que el CNI actuó siempre dentro de la legalidad. El exjefe del CNI negó tener enemistad con José Manuel Villarejo y desmintió haber dado instrucciones para perjudicarle o influir en la Fiscalía Anticorrupción. Sanz Roldán calificó de falso un correo que supuestamente advertía a Villarejo desde el CNI y negó haber ordenado ninguna denuncia anónima contra él.

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha negado que el CNI, por orden del Gobierno de Mariano Rajoy, espiase ilegalmente a Luis Bárcenas, extesorero del PP, o a la esposa de éste, Rosalía Iglesias.

Sanz Roldán ha declarado este lunes como testigo en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto espionaje ilegal contra el antiguo contable del Partido Popular.

"El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre lo que se me está preguntando", ha respondido el exjefe de La Casa al fiscal anticorrupción César de Rivas.

"Cero absoluto. El CNI actúa siempre con respeto a la ley", ha subrayado el testigo, obligado a decir la verdad.

"Ningún Gobierno, de ningún color, de los cuatro que tuve el honor de servir me pidió nada ilegal. Y esto lo hubiera sido", ha ahondado durante su breve declaración ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que apenas ha durado 45 minutos.

Fue la defensa de José Manuel Villarejo, excomisario de la Policía acusado en este procedimiento, la que solicitó la testifical de Sanz Roldán.

Principalmente, a fin de tratar de acreditar que la "enemistad" de este último con Villarejo provocó el inicio del caso Tándem, conocido como caso Villarejo, del cual la relativa a la llamada Operación Kitchen es una de sus múltiples piezas.

El excomisario acusó a Sanz Roldán de haber presionado a Corina Larsen, examante de Juan Carlos I, en Londres para evitar que relatase datos comprometedores sobre el monarca. Por ello, el exdirector del CNI interpuso una querella contra Villarejo, aunque éste acabó absuelto tras ser juzgado.

Ahora bien, este lunes, en la Audiencia Nacional, ha negado haber tratado de perjudicar a Villarejo debido a una enemistad con él.

"Yo sentí la obligación como director del CNI fue salir al paso de mentiras tan crueles sobre mis subordinados", ha relatado Sanz Roldán, quien ha negado haber solicitado el cese de Villarejo a otro de los acusados en este procedimiento, Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Preguntado por el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, el testigo ha negado haber pronunciado, en reuniones privadas con jueces y fiscales, la siguiente frase: "O el Estado acaba con Villarejo o Villarejo acaba con el Estado".

"No lo he dicho, porque no tengo la sensación y nunca la he tenido de que fuese tal su capacidad [la de Villarejo]", ha relatado Sanz Roldán. El tribunal ha interrumpido la pregunta de García Cabrera sobre si el CNI "dio instrucciones" a la Fiscalía Anticorrupción para proceder contra Villarejo.

Preguntado por un e-mail que Villarejo asegura que recibió del Centro Nacional de Inteligencia, advirtiéndole de sus "injerencias" y que incluye varias advertencias, Sanz Roldán ha indicado que "ese correo es falso". "No tiene su origen en el CNI. Ni en mí ni en ninguno de mis colaboradores", ha apostillado.

—¿Usted dio instrucciones a un colaborador del CNI, llamado David Rodríguez Vidal, para que interpusiera una denuncia anónima contra el señor Villarejo que dio origen al caso Tándem [nombre del caso Villarejo]?— ha preguntado García Cabrera.

—No— ha defendido, tajantemente, el testigo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.