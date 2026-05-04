Absuelta la agitadora que llamó "Begoño" a Begoña Gómez y vinculó a la mujer de Sánchez con el narcotráfico marroquí

La acusada, Pilar Baselga, a su llegada a los Juzgados. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA La Justicia ha absuelto a Pilar Baselga tras sus comentarios en televisión sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Baselga había llamado "Begoño" a Begoña Gómez y la vinculó falsamente con el narcotráfico en Marruecos durante un programa de televisión. El juez consideró que, aunque los comentarios fueron desafortunados y humillantes, no constituyen delito de injurias graves con publicidad. La sentencia señala que Begoña Gómez puede recurrir a la vía civil para reclamar indemnización, pero no se acredita daño grave a su honor.

La Justicia ha absuelto a Pilar Baselga, la agitadora que llamó "Begoño" a Begoña Gómez y que difundió en televisión el bulo de que la esposa de Pedro Sánchez es transexual. También la vinculó con el "narcotráfico en Marruecos".

Baselga fue juzgada el pasado 12 de marzo y el abogado de Gómez solicitó que esta mujer pagase una indemnización de 20.000 euros, así como una multa de otros 21.000.

Ahora bien, como concluye en una sentencia fechada este lunes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid descarta que, con sus —"desafortunados" pero "puntuales"— comentarios sobre Gómez, Balsega cometiese un delito de injurias graves con publicidad.

Esta mujer, historiadora de profesión, durante la tertulia del programa Los Intocables, de la cadena Distrito TV, emitida el 22 de noviembre de 2022, aseguró lo siguiente: "Nuestra querida primera dama... (...) Me atrevo a decir que hay sospechas de que, en un inicio, fuera Begoño".

"Esta esposa, o esposo, del presidente viene de una familia de tradición de saunas gays. Esto hay que decirlo... Ese aire chulesco que tiene Pedro Sánchez... Eso está publicado", insistió.

"Nada más llegar Pedro Sánchez a Moncloa, Begoño fue nombrado director de un máster (...). Luego, le tendieron una trampa, o vete tú a saber", prosiguió.

"[A Begoña Gómez] la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos... Los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que está... estaría... involucrada en el narcotráfico en Marruecos", añadió la mujer en aquella tertulia.

A renglón seguido, Balsega vinculó estos hechos con la salida de Gómez de la Universidad Complutense, en la que co-dirigía una cátedra.

No obstante, la sentencia concluye que no ha quedado acreditado que las afirmaciones de Balsega afectaran "gravemente" al honor "personal o profesional" de la esposa de Sánchez.

Gómez no declaró en este juicio. "No contamos con un relato personal y directo que permita concluir que las expresiones [contra ella] ocasionaron un impacto en su reputación", concluye la juez Beatriz Suárez Martín.

Pese a ello, la resolución sí subraya que "las expresiones [de Baselga] han estado muy cerca de traspasar la delgada línea entre la sátira y la difamación".

Fueron "de mal gusto". Y, como resalta la sentencia, pese a su "condición de persona pública", Begoña Gómez tiene, "como todos los ciudadanos, derecho a mantener un espacio inmune a intromisiones exteriores dentro de la esfera que le es propia, (...) desprovista de interés público".

La juez Suárez Martín señala que el término Begoño "no es, por sí solo, injurioso, a no ser por que pretenda poner en duda el género [de Gómez]". En este caso, la magistrada aprecia animus iocandi. Es decir, intención más de hacer una gracieta que de ofender.

El Juzgado, no obstante, deja la puerta abierta a que Begoña Gómez, si quiere, acuda a la vía civil e interponga una demanda. De esta forma, podría solicitar una indemnización; ya fuera de la jurisdicción penal.

"Expresiones desafortunadas"

Durante el juicio, la acusada admitió que algunos de sus comentarios fueron "poco precisos" y se disculpó si hubo "expresiones desafortunadas".

Así lo recoge la sentencia, que subraya que, en este caso, no existió un "dolo específico de ofender, vilipendiar o atacar la dignidad de Gómez".

"No se acredita el elemento subjetivo del delito imputado; esto es, que la expresión utilizada haya menoscabado el honor de la querellante", concluye la juez Suárez Martín.

"Las manifestaciones vertidas por la acusada, utilizando el término 'Begoño' en referencia a la sexualidad de la querellante, cuestionando su currículum (...) e involucrándola en el narcotráfico en Marruecos pudieran ser consideradas expresiones de contenido humillante, despreciativo e injurioso", admite la magistrada.

Reconoce que las palabras de Balsega fueron "totalmente desafortunadas y excesivas". Ahora bien, fueron "puntuales". Y no resultan suficientes como para constituir un delito de injurias.

"Examinando en profundidad el vídeo en cuestión y las declaraciones en el juicio de la acusada, que reconoce que todo fue desafortunado, ello permite concluir la falta de relevancia penal", explica la sentencia.