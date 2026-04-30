Koldo García hace de parapeto de Ábalos, le desvincula del 'enchufe' de Jésica y niega haber recibido dinero de Aldama

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración este jueves como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Koldo García defiende a José Luis Ábalos, niega haber recibido dinero de Víctor de Aldama y rechaza haber favorecido sus negocios. García desvincula a Ábalos de la contratación de Jésica Rodríguez en empresas públicas, afirmando que la iniciativa fue exclusivamente suya. La UCO detecta ingresos de 1,5 millones de euros entre García y su expareja entre 2017 y 2022, con 138.000 euros en efectivo sin justificar. Koldo niega haber influido en la adjudicación de contratos de mascarillas y resta importancia a su papel en decisiones relacionadas.

Koldo García Izaguirre, el 'hombre para todo' de José Luis Ábalos, se ha mantenido fiel al jefe en su declaración como acusado de delitos de corrupción por los que la Fiscalía le pide 19 años y medio de cárcel.

"Es de bien nacidos ser agradecido", ha manifestado García, que ha asegurado que "estaré toda mi vida, toda, agradecido a Ábalos".

No ha dicho el motivo. Pero sí ha negado haberse lucrado a cambio de favorecer los negocios del empresario Víctor de Aldama. "No", ha dicho rotundo cuando el fiscal le ha preguntado si recibía en metálico 10.000 euros mensuales.

García ha dejado para esta tarde una explicación, que promete detallada, de su situación patrimonial. La UCO sostiene que el acusado y su expareja ingresaron entre los años 2017 y 2022 1,5 millones de euros, de los cuales 350.630 fueron en efectivo. Los investigadores no han encontrado justificación al origen de 138.000 euros de ese metálico.

Hasta entonces, Koldo García se ha dedicado a rebatir a Aldama, del que ha dicho "se hizo pasar por una persona del PSOE" para acercarse a él cuando le conoció, en agosto de 2018.

- ¿Aldama tenía interés en conocer al presidente del Gobierno o fue al revés?, le ha preguntado la defensa.

- Es verdad que, en las primarias, cuando [Pedro Sánchez] venía con el resto de acompañantes, yo le hablaba, le saludaba. Cuando ocupó la Secretaría General del PSOE hablaba con él, pero es que yo hablo con las piedras. Pero después de ser presidente del Gobierno no hablaba con él.

Ha negado, así, la afirmación que hizo ayer el empresario de que Koldo habló "varias veces" delante de él con el jefe del Gobierno.

La contratación de Jésica

Se ha dedicado también a desvincular a Ábalos de la contratación de quien fue su amante, Jésica Rodríguez, en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.

"La iniciativa de buscar el trabajo de Jésica es mía", ha dicho. Él mandó el currículum de la mujer a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, y acompañó a Jésica a una entrevista en Ineco "sin que lo supiera Jose".

-¿Intervino Ábalos de alguna forma en esa contratación?, le han preguntado.

- Entonces ¿para qué estaba ya? Para quitarle trabajo, no para dárselo.

A Koldo no le consta que la examante de Ábalos no fuera ni un solo día al trabajo, como ella misma ha admitido. "Yo creía que teletrabajaba", ha asegurado.

A preguntas de su abogada, Leticia de la Hoz, García ha manifestado que Aldama le presentó a Jésica "como señora de compañía" y tuvo la sensación de que "tenía un alto nivel adquisitivo. Y entiendo por qué".

Koldo ha manifestado que le pidió al empresario Luis Alberto Escolano -al que dice haber hecho varios favores, incluso facilitarle reuniones con alcaldes del PP- que permitiera que Jésica estuviera "temporalmente" en el piso de lujo de Torre de Madrid, en plena Plaza de España.

Según él, era una vivienda que Escolano iba a alquilar para sus propios negocios. Cuando este empresario dejó de pagar el alquiler, Koldo asumió el coste durante algunos meses porque Jésica les "chantajeó" con airear su relación con el exministro y difundir las fotos que guardaba.

También ha negado haber influido en la adjudicación de los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes a la empresa recomendada por Aldama, Soluciones de Gestión.

Con continuos "no recuerdo", García no ha explicado por qué se duplicó el número de mascarillas contratadas, que pasaron de 4 a 8 millones. Pero se ha quitado relevancia: el "no decidía nada".