Aldama asegura que Sánchez, "el número 1 de la trama", sabía que el PSOE se financió con pagos de constructoras

Aldama también relató un episodio donde Koldo le pidió retirar una oferta de compra de terrenos porque, según dijo, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, los quería para ella.

El empresario detalló que los pagos mensuales a Koldo provenían de comisiones ilegales ligadas a adjudicaciones públicas y de donaciones de constructoras.

Aldama declaró ante el Tribunal Supremo que entregó dinero en efectivo a Koldo García, asesor de Ábalos, asegurando que parte de esos fondos era para el PSOE y que Sánchez estaba al tanto.

Víctor de Aldama ha acusado a Pedro Sánchez de ser "el número 1" de una supuesta trama corrupta y de conocer la financiación del PSOE con pagos de constructoras.

Desde el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, el empresario Víctor de Aldama ha ubicado a Pedro Sánchez como "el número 1" de la supuesta trama corrupta por la que está siendo juzgado.

Además, ha asegurado que el presidente del Gobierno conocía que determinadas constructoras habrían realizado pagos al PSOE para financiar el partido, del que Sánchez, además, es secretario general desde 2017.

Así se ha pronunciado este miércoles el empresario, durante su declaración en el juicio del llamado caso Koldo/Ábalos, en el que también figuran como acusados el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, y quien fuese su principal asesor, Koldo García.

"Siempre hemos denominado a Ábalos como 'el jefe', por una cuestión de respeto. Es el ministro, es el jefe. (...) Al presidente, le llamábamos 'el 1'. Es el presidente, es el uno", ha explicado Aldama.

"Yo estoy en esta banda organizada criminal", ha admitido el empresario. "Si hay una jerarquía, Sánchez está en el escalafón como número uno; Ábalos es el dos, porque es el que daba y organizaba, Koldo está en el tres y yo en el cuatro", ha ahondado.

Vídeo | Aldama dice que Koldo se ha excedido "muchas veces", que Ábalos era "el jefe" y Sánchez, "el uno"

"Ábalos y Koldo siempre me han dicho que parte del dinero que yo les daba era para el PSOE y que el presidente [Sánchez] lo sabía", ha subrayado también durante su declaración, interrogado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

"Ábalos me dice que el presidente [Pedro Sánchez] está obsesionado con la Internacional Socialista. Me dice que necesita financiación y que esa financiación puede venir por dos cupos de petróleo que estaban controlados por [Juan] Guaidó [antiguo presidente interino de Venezuela] a través de Ramos Allup", ha afirmado Aldama en otro momento de su declaración, que se ha extendido durante toda la mañana de este miércoles.

Asimismo, ha recordado que pagó 10.000 euros mensuales, en efectivo, a Koldo García mientras la supuesta trama corrupta estaba activa y recibía comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.

Según ha asegurado Aldama este miércoles, en una reunión, el asesor de Transportes le dijo que esa cifra eran "los gastos del ministro cada mes".

El empresario Víctor de Aldama, durante su declaración en el Tribunal Supremo.

A renglón seguido, el empresario ha relatado que, cada 30 días, llevó ese dinero a la vivienda oficial que Ábalos tenía mientras era ministro o a las dependencias de Transportes.

"Se lo dejaba en una mesa. Ábalos, me imagino que por educación, ni lo contaba ni nada y lo guardaba en un cajón", ha narrado Aldama, durante el "exhaustivo interrogatorio" —así lo ha denominado el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta— al que le ha sometido Luzón

"Nexo" con las constructoras

El empresario ha afirmado que esos fondos que dice haber entregado, siempre dinero en metálico en metálico, provenían de determinadas constructoras, a cambio del amaño de adjudicaciones públicas, y de su propio patrimonio.

"Ellos siempre me han dicho que parte de este dinero era para el PSOE. Yo le pregunté a Koldo si el presidente del Gobierno lo sabía y me dijo que todo lo que hacíamos, el presidente lo tenía claro y lo sabía", ha asegurado.

"No había una regla o porcentaje", ha descrito, sobre las supuestas comisiones pagadas por varias constructoras. "Era lo que pactábamos por cada obra", ha explicado el empresario.

"Yo tenía una pelea con Koldo, que no entendía que las constructoras me decían: 'Una vez que somos adjudicatarios, no podemos pagar el total de lo que hemos pactado, porque, hasta que se nos paga la obra, pasa un tiempo. Os tenéis que adherir a los hitos y a los modificados, que es donde vamos a ganar dinero en esta obra'". En muchos casos, adelantaba yo el dinero porque Koldo se ponía nervioso", ha manifestado Aldama.

"Yo no les busco [a Koldo y a Ábalos] para que me den obras y, a cambio, pagarles. Lo que yo busco es tener notoriedad y tener más poder, para hacer mis negocios en otros ámbitos o de lo que ellos me vayan dando", ha explicado.

Según declarado en el Supremo, los pagos a García "siempre se han hecho en presencia de Ábalos, porque así lo pedía Koldo".

"Ábalos estaba incómodo, pero era una forma de Koldo de demostrar[me] que no se lo quedaba él [el dinero]", ha valorado el empresario.

Según Aldama, en febrero de 2019, Koldo García le pidió que hiciera "de nexo para que las constructoras donaran dinero al PSOE".

"Me dijo que me iba a presentar a empresas constructoras que trabajaban para el Ministerio. Me dijo que ellos se iban a llevar igual [las adjudicaciones], que si les podíamos ayudar... 'A nosotros nos hace falta para la financiación del partido...'", ha parafraseado.

"Le pregunto que quién va a facturar y me dice [Koldo] que las constructoras pagan en efectivo. Ahí entiendo que no es una donación al uso y que estamos haciendo algo ilegal. No me siento del todo cómodo, pero tampoco incómodo; yo soy empresario y me estaba ganando su confianza", ha relatado Víctor de Aldama.

"¿Para qué necesitan su concurso? ¿Qué aporta usted?", le ha preguntado el fiscal Luzón. "Ellos necesitan a alguien que conozca a las constructoras", ha respondido, pese a que, dos minutos antes, ha afirmado que fue Koldo quien le dijo que le iba a presentar a los representantes de las empresas.

Según ha relatado, el asesor de Ábalos le explicó la siguiente "fórmula": "Siéntate con esta constructora, que te digan a qué licitación quieren ir y que elijan tres obras. En una, van a ir en baja temeraria; en otra, por debajo de la tabla y en otra, por encima, para que ganen la licitación".

Sánchez y Begoña Gómez

Aldama también ha relatado en el Supremo un episodio ya conocido, cuando le presentaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha asegurado que Koldo, en una fecha indeterminada, le citó a una comida con Ábalos en el Ministerio, en el transcurso de la cual ambos le dijeron que le iban a llevar a conocer al jefe del Ejecutivo y líder del PSOE.

La foto de Aldama y Pedro Sánchez.

Tuvo que acudir a un mitin en el madrileño distrito de La Latina, en el que se presentaba al entrenador de baloncesto Pepu Hernández como candidato del PSM a la Alcaldía de la capital.

Aldama fue —"me colocaron en la tercera fila"— pese a que se había quejado a Koldo: "¿No hay otro momento? A mí esto no me va, no soy militante del PSOE y tragarme tres horas de mitin no me interesa nada... Y menos, en domingo".

"Koldo me dice: 'Víctor, va a estar el presidente, le ha hablado 'el jefe' de ti'", ha narrado el empresario.

Al final del mitin, en una zona reservada "nos quedamos Koldo, el presidente y yo, los tres solos". "Y el presidente me dijo: 'Muchas gracias por todo, sé lo que estás haciendo'. Y nos hicimos una foto", ha recordado Aldama.

Aldama, en el citado mitin.

"Me sorprendió la cercanía de Koldo con el presidente. No le llamaba presidente, sino Pedro", ha destacado el empresario.

"Le pregunté a Koldo: '¿Cómo es que no le llamas presidente?'. Y me dijo: 'El día que me diga que le llame presidente, me voy del PSOE. Me debe mucho y él sabe por qué'", ha relatado.

En otro momento de su declaración, poco antes de que Martínez Arrieta ordenase un receso para comer, Aldama también ha mencionado un episodio relativo a Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

El empresario ha relatado que se interesó por adquirir unos terrenos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), ubicados en el centro de Madrid, en Campos Velázquez.

Pero, según ha dicho, Koldo le instó a retirar su oferta, de 250 millones de euros, porque Gómez "los quería para ella".