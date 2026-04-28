El teniente coronel Balas desquicia a Ábalos y Koldo al desmontar las coartadas que tenía el "binomio" delictivo

La UCO detecta una confusión patrimonial entre Ábalos y Koldo, con ingresos en efectivo no justificados y una dinámica de pagos sospechosa por parte de ambos durante su etapa en el Ministerio.

Balas describe a Ábalos y Koldo como un "binomio" delictivo, donde Koldo gestionaba patrimonio y pagos personales del exministro, actuando como intermediario y ejecutor de órdenes.

Los investigadores destacan la capacidad de la red para acceder rápidamente a altos niveles institucionales, como Ministerios y el propio presidente del Gobierno, ejemplificado en el caso Air Europa y el viaje de Delcy Rodríguez.

El teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, y el comandante Montes sitúan a José Luis Ábalos como figura clave en la trama investigada, desmontando las coartadas de Ábalos y Koldo García.

Cobijado bajo la sombra de Koldo García, José Luis Ábalos, la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y el PSOE hasta su caída en desgracia, había quedado en un segundo plano en las nueve primeras sesiones del juicio. En la décima llegó el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y le quitó el paraguas.

Hasta ayer casi todo habían sido mensajes, gestiones, llamadas, pagos e ingresos del asistente del exministro de Transportes. Balas y el comandante Jesús Montes sacaron a Ábalos a primer plano: "Su papel es fundamental, sin él no podían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron", afirmaron.

El aludido, al que se ha visto todos los días cerrar los ojos con frecuencia en el asiento que ocupa detrás de su letrado, ayer se mantuvo bien despierto, levantándose continuamente para hablar con su defensor, riéndose con displicencia.

Y eso que la sesión fue, con diferencia, la más extensa de las celebradas hasta ahora. Antonio Balas se sentó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo a las 11 de la mañana y se levantó a las 21:45 de la noche. Montes había empezado incluso 45 minutos antes y siguió después. La sesión se levantó a las 00:03 minutos.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, se preocupó por su estado a media tarde. "Entiendo que están en condiciones. La Guardia Civil es dura, pero llevan muchas horas declarando", les dijo cuando aún quedaba mucho por delante. "Haremos lo que se pueda", dijo el teniente coronel.

Y, desde luego, pudieron. Se entendió bien ayer que la 'fontanera' del PSOE de Cerdán, Leire Díez, quisiera que algunos investigados por la UCO le dieran artillería para "matar a Balas".

Penetrar en las instituciones

Los mandos de la UCO destacaron la "gran capacidad" de la trama de "permear las instituciones", de tener "acceso rápido a estamentos de muy alto nivel, como Ministerios".

"Eso se ve clarísimamente en el tema de Air Europa", explicaron. La trama llegó a Nadia Calviño, a la Sepi y a otros Ministerios relacionados con el rescate de la aerolínea.

Y se ve "en el viaje de Delcy Rodríguez" a España el 20 de enero de 2020.

"El programa lo elabora Aldama en diciembre de 2019 y a los dos minutos de terminarlo envía a Koldo la carta que tiene que mandar Ábalos invitando a la vicepresidenta venezolana. Y acceden incluso al presidente del Gobierno para que dé el visto bueno", han relatado los mandos de la UCO.

Han recordado que Ábalos envió un 'whatsapp' a Pedro Sánchez para informarle de la visita "privada" de Delcy. El presidente le contestó "bien". El entonces ministro de Transportes le comentó acto seguido a Koldo: "Por lo menos no me ha dicho que no".

Ábalos, "fundamental"

Balas y Montes explicaron que, aunque Aldama se refería a José Luis Ábalos como "el jefe", "el que manda, porque es el que paga, es Aldama".

"Lo que ocurre es que dentro de esa presunta organización criminal hay miembros con mayor peso" y "el ministro hace lo más grande, es el que abre negocios, el que tiene la capacidad de llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde ellos mismos no tienen capacidad de llegar. Por eso cobra lo que cobra y le da lo que le dan y cuando exige, le pagan. Es un miembro cualificado", ha dicho Balas.

Pero "al final quien paga y quien exige es Aldama. Se ve cómo les exige de manera contundente. Por ejemplo, cuando está pidiendo a Koldo salvoconductos para sus amigos, sus socios venezolanos o su entorno. Koldo se muestra en un principio reticente. Pero Aldama le exige que lo haga y lo hace. Se ve también en la nota de prensa de Air Europa. Cuando le dice a Koldo ‘a Javier Hidalgo ya no le valen las llamadas, quiero algo’, Koldo molesta a Ábalos y al final sale esa nota respaldando el rescate", ha añadido.

Koldo y Ábalos, un "binomio"

El defensor del exministro, Mariano Turiel, quiso poner el énfasis en que en los documentos de Aldama y Koldo García y en los mensajes que se intercambiaron nunca aparece Ábalos.

Se lo explicó Balas: "Koldo cobra de manera regular y es el que gestiona el patrimonio de Ábalos, los contratos del piso de Jésica, el chalé, las visitas.... Y de la misma manera recibe el dinero y lo gestiona".

"¿Cómo se compadece que haya pagos posteriores a su cese como ministro?", ha insistido Turiel. "La relación personal y las deudas que tuvieran solo las saben ellos. Nosotros solo podemos acreditar los pagos que hemos detectado", contestó Montes.

"La relación entre Ábalos y Koldo es ‘paga a Claudia’, ‘cómprale un Iphone a Jésica’, ‘cómprale joyas’, ‘llévale flores’… Por no hablar de otras cuestiones... ¿De dónde sale el dinero? Sale de Koldo, que es el que se lo administra a Ábalos. Koldo es el catalizador, la correa de transmisión, actúan de manera binomiada", ha apuntado Antonio Balas.

"Comprar la voluntad de Ábalos"

Balas y Montes detallaron las contrataciones de Jésica Rodríguez y Claudia Montes para organismos públicos y sitúan a Ábalos como la persona que las ordenó. Como siempre, Koldo fue el ejecutor.

La misma dinámica se siguió con la vivienda de lujo en la que residió la primera durante tres años, en coincidencia con su relación sentimental con el ministro.

El alquiler de la casa de la Torre de Madrid, en la Plaza de España, a razón de 3.000 euros mensuales, fue asumido por el empresario Luis Alberto Escolano, el "testaferro de Aldama", le calificó Balas.

"Escolano actúa por orden de Aldama, que está pagando el nivel de acceso al ministro. Ese acceso vale lo que ellos hayan estipulado. Aldama entiende que de esa manera va a tener comprada la voluntad del ministro", ha aseverado.

La "confusión patrimonial" de Ábalos y Koldo

Dos capitanes de la UCO ratificaron, ya bien entrada la noche, los informes relativos a los patrimonios de José Luis Ábalos y Koldo García.

"Los patrimonios de ambos se confunden en el período en el que conviven en el Ministerio de Transportes, llegando incluso a 2023", han sostenido.

Los agentes han desmentido la tesis de las defensas de que García adelantaba el pago de gastos personales de Ábalos para que la entonces esposa de éste no los conociese y luego el exministro le devolvía el dinero. "Hay 94.000 euros, al menos, que Ábalos no restituye a Koldo", han dicho los peritos.

Para ellos, "no cabe duda" que cuando Koldo García habla con Ábalos y con su esposa de "chistorras", "soles" y "lechugas" se refieren a billetes de 500, 200 y 100 euros.

La cantidad que entró en efectivo en las cuentas de Koldo, su mujer y su hermano Joseba ascendió a más de 600.000 euros en el período 2017-2022. La mayor parte de esos ingresos (362.000 euros) "carecen de cualquier justificación", han defendido.

En el caso de Ábalos, los agentes han precisado que en el período 2014-18, los ingresos en efectivo en sus cuentas rondaron los 4-5000 euros. En 2019 alcanzaron 10.000 euros y en 2020 se elevaron a 15.000 euros. Después, ya fuera del Ministerio, descienden.

Respecto a las retiradas, los capitanes de la UCO han calificado de "llamativo" que entre 2014 y 2017 Ábalos hace disposiciones en efectivo por un valor total por 19.040 euros. Pero entre 2018-2023 hay cero euros de disposición en efectivo. Y vuelve a utilizar en cajeros su tarjeta en 2024.

"El hecho de que no existan disposiciones en efectivo entre 2018 y 2023 nos induce a pensar que hay una fuente de ingresos de Ábalos que le hace no necesitar retirar dinero en efectivo", aseguran los miembros de la UCO.

En ese mismo período, Koldo solo retira 600 euros en efectivo.