Rajoy y Cospedal, testigos en el juicio de 'Kitchen' 3 días después de que Bárcenas les señalase como ideólogos del espionaje

El juicio sí sienta en el banquillo a altos cargos del Ministerio del Interior de la época de Rajoy, como Fernández Díaz, Francisco Martínez y Villarejo.

El juez instructor exculpó a Cospedal y descartó pruebas suficientes para vincularla, así como a Rajoy, con la trama, pese a las reiteradas peticiones del PSOE y la Fiscalía para que fueran investigados.

Bárcenas acusó a Rajoy y Cospedal de ser los ideólogos de la operación para robarle documentos comprometidos para el Partido Popular.

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal declararán como testigos en el juicio del caso Kitchen, relacionado con el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal participarán este jueves en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

Y lo harán tan sólo tres días después de que este último, en su largo interrogatorio del pasado lunes, señalase a los miembros de la cúpula del PP en 2013, a la que pertenecían Rajoy y Cospedal, como ideólogos de la presunta operación parapolicial destinada a robar a Bárcenas documentos perjudiciales para el partido.

Pese a los intentos, por un lado, de la Fiscalía Anticorrupción y, por otro, del PSOE, ni quien fue presidente del Gobierno hasta 2018 ni la exministra y exsecretaria general del Partido Popular se sentarán en el banquillo de los acusados, que sí ocupan los principales miembros del Ministerio del Interior cuando Rajoy estaba en la Moncloa.

Integran este listado, entre otros: el exministro Jorge Fernández Díaz; su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, el excomisario José Manuel Villarejo, y el antiguo responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

Los mismos a los que Bárcenas, este lunes, consideró ejecutores de una operación de espionaje contra él que, a su juicio, tuvo su "inicio" en torno a "los responsable del partido".

De hecho, el excontable del PP aseguró ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, entre 2013 y 2015, estando él en prisión, le fue sustraída una grabación en la que se escuchaba a Rajoy cobrar dinero en efectivo, un supuesto sobresueldo que él le habría entregado dentro de un sobre, en un despacho de la sede nacional de la formación, en la calle Génova 13 de Madrid.

En varias ocasiones, durante la investigación del caso Kitchen, tanto Anticorrupción como las acusaciones populares (el PSOE y Podemos) han apuntado hacia Rajoy y Cospedal, atribuyéndoles cierta responsabilidad o, al menos, pleno conocimiento del presunto dispositivo parapolicial destinado a espiar a Bárcenas.

La exministra, de hecho, sí fue investigada en este procedimiento. Tan sólo lo estuvo dos meses: entre principios de junio y finales de julio de 2021.

En esa última fecha, el juez instructor, Manuel García-Castellón, cerró la investigación y archivó provisionalmente el caso para ella. Una decisión que, con el fiscal en contra, fue avalada después por la instancia jerárquicamente superior al magistrado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No obstante, el PSOE ha tratado una y otra vez —hasta, incluso, las primeras sesiones del juicio a la Kitchen— que Cospedal fuese, de nuevo, investigada. Pero la magistrada Teresa Palacios, presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, tribunal que enjuicia este procedimiento, apuntilló esta posibilidad y reprochó a la abogada del partido lo extemporáneo de su petición.

Palacios tampoco permitió al Partido Socialista incluir en este juicio varios audios en los que se escucha a Cospedal conversar con Villarejo. Este miércoles, durante la séptima sesión del juicio, la magistrada también advirtió al PSOE por su empeño de implicar a la exministra en el caso: "Esta señora no está aquí sentada...". Lo hizo durante el interrogatorio, como testigo, de Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal, a quien García-Castellón también exoneró.

Cospedal, exculpada

¿Por qué María Dolores de Cospedal y Rajoy declararán este jueves como testigos? Tras finalizar la instrucción, el 29 de julio de 2021, García Castellón descartó "la existencia de una trama política [es decir, del PP] ajena al Ministerio del Interior" para espiar a Bárcenas y sustraerle la documentación que conservara sobre la financiación irregular del partido, tras el estallido del caso Gürtel.

"A diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que existe una sólida base indiciaria, resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación de María Dolores de Cospedal", razonó el juez, ya jubilado.

Es cierto que Cospedal se reunió con Villarejo y que ambos hablaron sobre Bárcenas. Ahora bien, según concluyó García-Castellón, "no tiene sustento en ningún indicio del procedimiento afirmar que las reuniones [entre ambos] fueron motivadas por el interés en que éste le trasladara [a la exministra] información" del caso Gürtel, algo que "no pasa de una sospecha", señaló García-Castellón.

Para el juez, el hecho de que la exsecretaria general del PP se reuniese con Villarejo "no presupone la existencia de infracción penal alguna". El excomisario, como de costumbre, grabó de forma subrepticia aquellos encuentros.

No obstante, García-Castellón señaló que dichos audios son "de origen desconocido y, por tanto, de dudosa fiabilidad", ya que fueron aportados al procedimiento tras aparecer en la prensa.

"En ningún momento se oye a quien parece ser la investigada [María Dolores de Cospedal] expresar los motivos de la reunión", subrayó el juez. Tampoco consta que la exministra pagase a Villarejo ni que le hiciese ningún encargo relacionado con este asunto.

Asimismo, García-Castellón concluyó que "ninguna de las diligencias" practicadas en la investigación del caso Kitchen "permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa" con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Así las cosas, Cospedal se libró de acabar en el banquillo de este juicio. La Fiscalía Anticorrupción, disconforme con la decisión del instructor, la recurrió —de forma directa, en apelación— ante la Sala de lo Penal.

El Ministerio Público solicitó seguir investigando a la exministra. También, el número de teléfono que Villarejo asegura que usó para informar a Rajoy sobre el desarrollo de la operación.

Pero el fiscal no tuvo éxito. La Sala avaló la postura de García-Castellón, que también evitaba que el PP, encarnado en alguno de sus representantes legales, se sentara en el banquillo.

Para la Fiscalía, aquella decisión de García-Castellón de poner punto y final a la instrucción de Kitchen —poco antes, además, de que el fiscal pidiera nuevas diligencias— fue precipitada.

Anticorrupción consideró que no habían quedado "perfilados todos los elementos del complejo hecho punible". "Ni tampoco que se haya determinado la participación en el mismo de todos los partícipes", subrayó.

Existían, a su juicio, "evidentes indicios de la participación de personas hasta la fecha no investigadas".

Y consideró necesario "concretar el alcance de la participación en los hechos de personas que ya ostentan la condición procesal de investigadas", en alusión a Cospedal y a su entonces marido, López del Hierro, quien también había sido exculpado por García-Castellón.

Sin mencionarle con nombre y apellidos, Anticorrupción apuntó directamente a Rajoy: "Los avances de la instrucción vienen aportando indicios de que más allá de la trama inicial [en referencia al Ministerio del Interior] resulta imprescindible dilucidar aún tanto si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio del Interior actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental".

Las acusaciones populares también señalaron, sin éxito, a Cospedal y hacia Rajoy. En su recurso contra la decisión de García-Castellón de finalizar la instrucción de Kitchen sin mandar al banquillo a la exministra, el Partido Socialista señaló que la dirigente exigía "información", daba "directrices" y participó "directamente" en el espionaje.

Por su parte, Podemos instó a García-Castellón a "desentrañar" el rol de la exsecretaria general del PP en el operativo y su "probable connivencia" con Rajoy.

"La irracional conclusión del auto [que finaliza la instrucción de Kitchen] es que existió un operativo que empleó recursos públicos en beneficio del Partido Popular; si bien, nada tuvo que ver en ello el Partido Popular, que gobernaba por aquel entonces; que se ejecutaron una serie de acciones para proteger al Partido Popular, pero que no las ordenó nadie del Partido Popular, sino que toda la ideación como la ejecución se coordinó exclusivamente en el Ministerio de Interior", criticó Podemos.

Posteriormente, el PSOE ha tratado de que Cospedal fuese investigada de nuevo, tras la aparición en la prensa de unos nuevos audios de sus conversaciones con Villarejo.

No obstante, en octubre de 2022, la defensa de la exministra puso en cuestión la veracidad de dichas grabaciones, señaló que se trataba de fragmentos, no de archivos completos, y subrayó que se desconoce el "origen o contexto" de los mismos.

En uno de esos audios, fechado en 2013, la entonces secretaria general del PP conversa con el ya expolicía y le comenta que "convendría parar el asunto de la libretita" —en alusión a las anotaciones que el extesorero realizó y que constatarían pagos irregulares a la cúpula de la formación— y frenar su publicación.

Se trataba de los llamados papeles de Bárcenas, que acabarían siendo desvelados por la prensa poco después de esta charla.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2022, García-Castellón rechazó definitivamente reabrir la investigación contra Cospedal basándose en los nuevos audios, argumentando que no aportan hechos nuevos que no se conocieran ya durante la instrucción.

La cosa no termina ahí. Después de todo ello, hubo más intentos, por parte del PSOE, de que Cospedal fuese investigada de nuevo.

El pasado diciembre, el Partido Socialista pidió al juez Antonio Piña, sustituto de García-Castellón, que citase a declarar a exministra. Esta vez, no en la pieza 7 del caso Villarejo (la centrada en el espionaje a Bárcenas), sino en la número 34.

Esta última constituye una suerte de cajón de sastre —así se la conoce informalmente en la Audiencia Nacional— en la que se almacenan decenas de audios.

Ahí fueron enviados los audios en los que Cospedal menciona la "libretita". En su escrito, el PSOE también acusaba a Piña de haber "ocultado" durante años dicha grabación, que había sido transcrita, en un informe de 2023, por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía.

En respuesta, Piña denegó la petición del Partido Socialista y cargó duramente contra la formación.

El magistrado indicó que el PSOE siempre tuvo acceso a ese audio. De hecho, los socialistas lo mencionan en el recurso con el que impugnaron, sin éxito, la decisión de García-Castellón de archivar la pieza Kitchen para Cospedal.

Además, la UAI ya concluyó que dichas conversaciones entre Cospedal y Villarejo, pese a mencionar a Bárcenas, no eran penalmente relevantes. Por ejemplo, no acreditan que la entonces secretaria general del PP hiciese algún encargo al todavía comisario.

En esta ocasión, hasta Anticorrupción se desvinculó de la petición del PSOE de volver a investigar a la exministra. De hecho, la Fiscalía afeó al partido que hiciera esta reclamación "por cauces propios del fraude procesal". Y reprochó que, a través de su petición, aunque la formulase en la pieza 34, la formación política trataba, en realidad, de reabrir la pieza 7.

Sobre la supuesta ocultación de los audios, la Fiscalía señaló: "No sólo no fueron ocultados, sino que, por parte de la representación procesal del PSOE, se ha tenido cabal conocimiento de que los mismos se encontraban incorporados a la causa".

La de este jueves será la tercera vez que Rajoy testifique en un juicio en la Audiencia Nacional. Ya lo hizo en dos piezas del caso Gürtel.