Villarejo declara que recibió el contenido del móvil de Dina de dos periodistas y atribuye la filtración a pugnas en Podemos
El excomisario, acusado de la filtración, ha declarado en la Audiencia Nacional que no le interesó el contenido del dispositivo cuando lo ojeó: "Era marujeo, cosas del corazón".
Más información: Pablo Iglesias y su exasesora perdonan a los periodistas y Villarejo queda como acusado único de filtrar el móvil de Dina
Las claves
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Villarejo declaró que recibió el contenido del móvil de Dina Bousselham de dos periodistas de Interviú en 2016 y atribuye la filtración a pugnas internas en Podemos.
El excomisario aseguró que desechó el contenido porque no tenía interés policial ni relevancia penal y negó haberlo entregado a terceros.
La filtración incluyó chats y mensajes del entorno de Podemos, como uno de Pablo Iglesias sobre Mariló Montero, y fue utilizada para desprestigiar al partido.
El caso se inició tras encontrarse una copia de los archivos en casa de Villarejo, y tanto Iglesias como Dina han ejercido la acusación particular en el juicio.
El excomisario José Manuel Villarejo ha declarado este lunes, como acusado, en el juicio por la filtración del contenido del móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos en el Parlamento Europeo.
Chats, datos y capturas de pantalla que almacenaba el dispositivo aparecieron en varios medios de comunicación justo cuando el partido izquierdista ascendía en las encuestas.
Este lunes, Villarejo ha declarado en la Audiencia Nacional, ante la Sala de lo Penal, que recibió un pendrive con el contenido del teléfono, en abril de 2016, de manos de dos periodistas de la revista Interviú.
Y, según la versión del excomisario, no le vio mucho interés. "Era marujeo, cosas del corazón", ha valorado. Y ha atribuido la filtración del contenido del móvil a pugnas internas en Podemos.
Entre otros archivos, fue publicada por la prensa una captura de pantalla de un chat de la formación. En ella, se ve cómo el entonces líder del partido, Pablo Iglesias, comenta sobre una periodista: "La azotaría hasta sangrar".
Villarejo ha indicado en la Audiencia Nacional que desechó el contenido de dicho pendrive, ya que no incluía datos de la supuesta financiación ilegal de Podemos. Tampoco, sobre unas presuntas reuniones de miembros de la formación con etarras, un asunto del que, según ha dicho, había recibido un soplo de un confidente policial.
Por ello, tras "revisar" el contenido del pendrive de forma "rápida" y "tangencial", olvidó el asunto, según ha manifestado en su declaración, en la que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, Antonio García Cabrera.
"Fueron ellos [los dos periodistas de Interviú] los que me dijeron: 'Tengo esto'. Desde que me lo ofrecieron, en febrero [de 2016], hasta que me lo dieron, en abril, pasaron dos meses y yo me olvidé", ha relarado el ex mando policial.
"Era muy de conocimiento de todos los medios que había una pelea interna en Podemos y que alguien habría filtrado [la información del móvil de Dina Bousselham] intencionadamente a los medios para desmontar esa imagen de macho alfa que tenía Pablo Iglesias", ha deslizado.
Preguntado por su letrado, en una declaración de poco más de 20 minutos, Villarejo ha asegurado que "en absoluto" entregó ni exhibió la información privada de Bousselham a periodistas o terceras personas.
También ha expresado que si hubiera encontrado algo de "interés policial" o "transcendencia penal" lo habría comunicado a sus superiores, como ha hecho "siempre".
El 'caso Dina'
En la primera jornada del juicio, el pasado 2 de marzo, tanto Iglesias como Dina aceptaron perdonar a los dos periodistas de Interviú que entregaron el contenido del móvil a Villarejo.
Así las cosas, este último quedó como el único acusado en este procedimiento.
La llamada pieza Dina se abrió el 19 de marzo de 2019 por el entonces juez instructor Manuel García-Castellón ante los indicios de que la filtración de los mensajes del móvil de Dina a determinados medios hubiera sido hecha por Villarejo.
Cuando le detuvo, la Policía encontró en 2017 en el domicilio del excomisario una copia de los archivos almacenados en el dispositivo de Bousselham.
Además de fotos íntimas de la asesora política, había documentos políticos de Podemos, chats del partido y mensajes del propio Iglesias. Entre ellos uno en el que expresaba que "azotaría hasta que sangrase" a la presentadora de televisión Mariló Montero.
El móvil le fue robado a Bousselham en un centro comercial de Alcorcón (Madrid) en noviembre de 2015 y llegó a la sede de Interviú en enero de 2016.
Según Villarejo, quedó a comer con ambos periodistas el mes después y éstos no le darían un pendrive con una copia del contenido del móvil hasta abril de aquel año.
En enero, cuando los archivos llegaron a la sede de la revista, fueron visualizados por el entonces presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, que decidió que no se publicarían y llamó a Pablo Iglesias para entregarle la tarjeta.
En los meses siguientes, justo cuando PSOE y Podemos (con los 69 diputados logrados en las elecciones de diciembre de 2015) negociaban la formación del Gobierno, aparecieron noticias negativas para la formación de Iglesias en OkDiario y El Confidencial.
Según el escrito de acusación del fiscal, al que se han sumado Iglesias y Bousselham, Villarejo, "actuando con abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial, hizo entrega de los archivos descargados [de la tarjeta de Dina] a periodistas de su círculo de confianza para que estos elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general, Pablo Iglesias".
El caso Dina causó también problemas judiciales a Iglesias. En octubre de 2020, el juez García-Castellón elevó una exposición razonada a la Sala Penal del Supremo al considerar que el líder de Podemos podía haber cometido presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito.
El instructor afirmaba que Iglesias accedió a la tarjeta del móvil de Dina, "comprobó que en el dispositivo se almacenaban archivos personales y de carácter muy íntimo de Bousselham" y "pese a ello se guardó la tarjeta en su poder" sin decírselo a su antigua asesora.
También indicaba que, meses después, cuando le devolvió la tarjeta, "está inservible para su funcionamiento”.
Iglesias, tanto en este juicio como en sus memorias, publicadas en 2022, admitió que había tenido un comportamiento "paternalista" al haber custodiado la tarjeta SD sin entregársela a su dueña, con el objetivo de protegerla y no perturbarla.
La Sala Penal del Supremo no aceptó abrir una causa contra el otrora líder de Podemos, que no hubiera tenido futuro porque Bousselham le exculpó expresamente.
Ambos han ejercido en este juicio la acusación particular contra Villarejo al sostener que lo sucedido con la tarjeta de Dina fue una operación de las "cloacas del Estado".
Este martes está previsto que finalice, con la lectura de los informes finales y quede visto para sentencia.