Villarejo declara que recibió el contenido del móvil de Dina de dos periodistas y atribuye la filtración a pugnas en Podemos

Preguntado por su letrado, en una declaración de poco más de 20 minutos, Villarejo ha asegurado que "en absoluto" entregó ni exhibió la información privada de Bousselham a periodistas o terceras personas.

También ha expresado que si hubiera encontrado algo de "interés policial" o "transcendencia penal" lo habría comunicado a sus superiores, como ha hecho "siempre".

El 'caso Dina'

En la primera jornada del juicio, el pasado 2 de marzo, tanto Iglesias como Dina aceptaron perdonar a los dos periodistas de Interviú que entregaron el contenido del móvil a Villarejo.

Así las cosas, este último quedó como el único acusado en este procedimiento.

La llamada pieza Dina se abrió el 19 de marzo de 2019 por el entonces juez instructor Manuel García-Castellón ante los indicios de que la filtración de los mensajes del móvil de Dina a determinados medios hubiera sido hecha por Villarejo.

Cuando le detuvo, la Policía encontró en 2017 en el domicilio del excomisario una copia de los archivos almacenados en el dispositivo de Bousselham.

Además de fotos íntimas de la asesora política, había documentos políticos de Podemos, chats del partido y mensajes del propio Iglesias. Entre ellos uno en el que expresaba que "azotaría hasta que sangrase" a la presentadora de televisión Mariló Montero.

El móvil le fue robado a Bousselham en un centro comercial de Alcorcón (Madrid) en noviembre de 2015 y llegó a la sede de Interviú en enero de 2016.

Según Villarejo, quedó a comer con ambos periodistas el mes después y éstos no le darían un pendrive con una copia del contenido del móvil hasta abril de aquel año.

En enero, cuando los archivos llegaron a la sede de la revista, fueron visualizados por el entonces presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, que decidió que no se publicarían y llamó a Pablo Iglesias para entregarle la tarjeta.

En los meses siguientes, justo cuando PSOE y Podemos (con los 69 diputados logrados en las elecciones de diciembre de 2015) negociaban la formación del Gobierno, aparecieron noticias negativas para la formación de Iglesias en OkDiario y El Confidencial.

Según el escrito de acusación del fiscal, al que se han sumado Iglesias y Bousselham, Villarejo, "actuando con abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial, hizo entrega de los archivos descargados [de la tarjeta de Dina] a periodistas de su círculo de confianza para que estos elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general, Pablo Iglesias".

El caso Dina causó también problemas judiciales a Iglesias. En octubre de 2020, el juez García-Castellón elevó una exposición razonada a la Sala Penal del Supremo al considerar que el líder de Podemos podía haber cometido presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito.

El instructor afirmaba que Iglesias accedió a la tarjeta del móvil de Dina, "comprobó que en el dispositivo se almacenaban archivos personales y de carácter muy íntimo de Bousselham" y "pese a ello se guardó la tarjeta en su poder" sin decírselo a su antigua asesora.

También indicaba que, meses después, cuando le devolvió la tarjeta, "está inservible para su funcionamiento”.

Iglesias, tanto en este juicio como en sus memorias, publicadas en 2022, admitió que había tenido un comportamiento "paternalista" al haber custodiado la tarjeta SD sin entregársela a su dueña, con el objetivo de protegerla y no perturbarla.

La Sala Penal del Supremo no aceptó abrir una causa contra el otrora líder de Podemos, que no hubiera tenido futuro porque Bousselham le exculpó expresamente.

Ambos han ejercido en este juicio la acusación particular contra Villarejo al sostener que lo sucedido con la tarjeta de Dina fue una operación de las "cloacas del Estado".

Este martes está previsto que finalice, con la lectura de los informes finales y quede visto para sentencia.