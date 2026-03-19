Las víctimas de Adamuz fichan al abogado que lleva la demanda del 'caso Angrois' y reclaman "un homenaje en condiciones"

Uno de los heridos en Adamuz llega al funeral de Huelva en homenaje a los 45 fallecidos en Adamuz. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha contratado al abogado Antonio Benítez Ostos, quien también llevó el caso Alvia, para liderar su defensa. El despacho Administrativando se encargará de la vertiente administrativa, mientras que otro letrado penalista se personará en la causa judicial del accidente. Las víctimas denuncian abandono institucional, falta de protocolos claros y una atención sanitaria desigual tras el accidente ferroviario. Reclaman un homenaje digno por parte del Estado y han convocado una manifestación en Huelva el 20 de marzo bajo el lema 'Memoria, Verdad y Justicia'.

La principal asociación de víctimas del accidente de Adamuz (Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz) ha contratado al despacho de abogados que lidera Antonio Benítez Ostos.

Se trata del mismo letrado que ya ejerció como defensor de los damnificados del caso Alvia, derivado del siniestro ferroviario que ocurrió el 24 de julio de 2013 cuando un tren Alvia, que viajaba de Madrid a Ferrol, descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela.

En declaraciones a este diario, Benítez Ostos, director del despacho Administrativando, señala que su despacho se encargará de la vertiente administrativa del asunto. No obstante, del mismo equipo legal de la asociación formará parte un letrado penalista, que será quien se persone en la causa judicial abierta sobre el siniestro de Adamuz.

Asimismo, en un comunicado, la Asociación vuelve a denunciar el "completo y manifiesto abandono institucional" que sufren las víctimas del accidente ferroviario.

El colectivo critica la ausencia de una respuesta oficial a la altura de la tragedia y reprocha la descoordinación entre las administraciones públicas implicadas.

Entre las quejas principales, destaca la ausencia de protocolos claros para accidentes de esta magnitud y una atención sanitaria desigual y lenta, agravada por la falta de coordinación entre comunidades autónomas.

La crítica se extiende también a la representación política. Las víctimas lamentan la falta de presencia institucional al más alto nivel y aseguran que aún esperan un acto de homenaje digno, "en condiciones", por parte del Estado.

El comunicado también recuerda que se ha convocado una manifestación en Huelva el próximo viernes 20 de marzo bajo el lema Memoria, Verdad y Justicia.