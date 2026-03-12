El Supremo confirma por unanimidad que la familia Franco debe devolver el Pazo de Meirás al Estado

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo confirma por unanimidad que la familia Franco debe devolver el Pazo de Meirás al Estado. El Supremo desestima los recursos de los nietos de Franco y ratifica la sentencia de la Audiencia de A Coruña. El fallo reconoce que el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado desde 1938 y no podía ser propiedad privada. La familia Franco será indemnizada por los gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble desde 1975.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás.

La Sala Primera del Alto Tribunal ha desestimado todos los recursos interpuestos por los nietos del dictador, los hermanos Martínez-Bordiú Franco, contra la sentencia de la Audiencia Provincial. El fallo había resuelto que debían devolver la posesión del Pazo de Meirás y que tenían derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble desde 1975.

El TS confirma la propiedad del Estado y concluye que desde 1938 el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños como mínimo hasta la década de años 90 del siglo XX, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración.

En este sentido, los magistrados señalan que no ha transcurrido el plazo legal de treinta años para poder adquirir la propiedad por esta vía. Además, consideran que no concurren los requisitos para que pudiera apreciarse que hubiera una desafectación tácita que despojara al inmueble de ese carácter de bien de dominio público.

En cuanto a los recursos interpuestos por la Abogacía del Estado y demás administraciones coadyuvantes, la Sala parte de la base de que en la demanda se indicó expresamente que no se discutía que los herederos de Franco fueran poseedores de buena fe y que, por tanto, una vez devuelta la posesión del Pazo, deberían ser indemnizados en los términos previstos para estos casos en el Código Civil.

Lo que, por lo demás, era perfectamente congruente con lo sostenido en el informe jurídico que se incorporó al informe de la Comisión de Expertos creada por el Parlamento de Galicia para estudiar la viabilidad de la reclamación de la propiedad del Pazo, que se pronunció expresa y taxativamente en tales términos.

En consecuencia, el Supremo considera que, si en la demanda se mantuvo de manera clara y expresa esta postura, no se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos, puesto que los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita.

