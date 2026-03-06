El Tribunal Supremo aborta el nuevo intento de Ábalos de suspender su juicio: se celebrará del 7 al 30 de abril

Entre los testigos citados figuran el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama declararán al final del juicio, después de que comparezcan más de 70 testigos.

El juicio se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, tras rechazar el tribunal los argumentos técnicos presentados por la defensa.

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el juicio contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por presunta corrupción.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha rechazado de plano el último intento de la defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos de que se suspendiera el juicio por presuntos delitos de corrupción por el que la Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel.

En un escrito presentado ayer, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, manifestaba que desde su personación en el procedimiento el 12 de enero y hasta ahora "ha resultado materialmente imposible acceder a la presente causa especial a través de la plataforma Horus, pese a todos los intentos realizados por el letrado y la procuradora".

"El ordenador se queda 'pensando' de forma indefinida en un bucle continuado", añadía el letrado, que aludía también a los señalamientos de otros asuntos de los que se ocupa.

"Resulta materialmente imposible preparar un juicio oral de la complejidad del presente con el escaso tiempo que media para preparar con solvencia cualquier defensa", señalaba el defensor, que ha tardado dos meses en dirigirse a la Sala y lo ha hecho tras la desestimación de las cuestiones previas y cuando el juicio ya está señalado para el 7 de abril.

Esa fecha se determinó tras una reunión del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, con todas las partes que intervienen.

El encuentro se produjo el 16 de enero y Turiel pidió que la vista fuera después de Semana Santa, como se ha acordado.

En una resolución conocida este viernes, el tribunal alude a esa reunión para señalar que "ya se comunicó verbalmente a las partes que, en caso de continuarse el juicio [tras la resolución de las cuestiones previas], las previsiones de la Sala eran señalarlo después de Semana Santa, una vez valoradas las necesidades expuestas por el letrado que acaba de asumir la defensa de Ábalos".

Añade que se trata de "una causa con preso, cuyo señalamiento debe ser siempre prioritario, por

lo que no ha lugar al aplazamiento interesado".

El tribunal explica que el sistema informático para visualizar la causa es una aplicación cuyo funcionamiento "es ajeno a esta Sala, siendo dependiente del Ministerio de Justicia".

Lo "único" que puede hacerse desde el tribunal es poner las actuaciones a disposición de las partes en la secretaría, para su consulta o bien su copiado en disco duro externo, ofrece la Sala.

El tribunal ha hecho público hoy el calendario del juicio, que se celebrará en sesiones de mañana y tarde entre el 7 y el 30 de abril próximos.

Los magistrados han aceptado que los tres acusados -José Luis Ábalos; su asistente en el Ministerio y en la Secretaría de Organización del PSOE, Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama- declaren al final de la práctica de todas las pruebas. Aldama precederá a los otros dos acusados, tal como éstos han pedido.

Respecto a la prueba testifical -están convocados más de setenta testigos- en primer lugar declararán los relacionados con los pagos que se dicen realizados a Ábalos y García por parte de Aldama, incluidos los alquileres de chalés a cambio, presuntamente, de gestiones realizadas en distintos Ministerios a favor del empresario.

Después comparecerán los testigos relacionados con la contratación de amigas de Ábalos en empresas públicas.

A continuación, se producirá la actividad probatoria referida a las contrataciones de mascarillas. Aquí tendrán que comparecer el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.