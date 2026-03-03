Peramato "premia a la guardia pretoriana de García Ortiz antes que potenciar el mérito", critica la Asociación de Fiscales

La AF lamenta que el proceso de selección no ha potenciado la transparencia ni el prestigio de la Fiscalía.

Se cuestiona la falta de mérito y experiencia previa en el Tribunal Supremo de las dos nuevas fiscales jefas propuestas.

La Asociación de Fiscales critica que Teresa Peramato ha priorizado premiar a allegados de García Ortiz en los nuevos nombramientos.

Los primeros nombramientos discrecionales que ha decidido proponer al Gobierno la fiscal general, Teresa Peramato, eran "la oportunidad de cambiar la política de nombramientos de sus dos inmediatos antecesores", Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado.

"No lo ha hecho", lamenta la Asociación de Fiscales (AF), de representación mayoritaria en la carrera, en una valoración enviada a sus miembros sobre el resultado del Consejo Fiscal celebrado el pasado viernes.

"Era el día de sanar heridas", titula su valoración la AF. Es la segunda vez que la asociación utiliza en un comunicado esa expresión, referida al compromiso expresado por Peramato en su toma de posesión de "sanar " la "profunda herida" creada con el procedimiento que terminó con la condena a García Ortiz.

El pasado 15 de enero, la AF pidió a Teresa Peramato que "para sanar esas heridas, para emprender esa nueva andadura, para hacer efectiva la transparencia" hiciera público el decreto en el que acordó adscribir a García Ortiz a la Fiscalía de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sin que la inhabilitación a la que ha sido condenado le haga perder su condición de fiscal ni ser suspendido.

Peramato ha hecho caso omiso de la petición de la asociación más representativa de la carrera.

Ahora, la AF considera que el Consejo Fiscal del viernes, el primero que se celebraba bajo la presidencia de Peramato, se alejó de la "sanación" prometida.

Y ello porque el informe del Consejo, "concebido como instrumento de asesoramiento de la fiscal general en una de sus funciones más trascendentes", "se ha convertido en un mero trámite a cumplimentar solo formalmente".

"Basta con la convocatoria y celebración del oportuno Consejo Fiscal para que después el fiscal general haga la correspondiente propuesta de nombramiento aludiendo a aspectos alejados al mérito y la capacidad y de mera apreciación subjetiva".

Se refiere, en este sentido, a la propuesta de nombramientos de las dos nuevas fiscales de Sala jefas de la sección penal del Tribunal Supremo: Ana García León, hasta ahora jefa de la secretaría técnica de García Ortiz, y María Farnés, fiscal superior de Canarias.

Son "dos fiscales sin experiencia previa en el Tribunal Supremo, que ningún mérito pudieron acreditar no ya en orden a las funciones que ahora les corresponden, tampoco en relación a las funciones de los fiscales que tendrán que dirigir", opina la AF.

"Se ha preferido premiar por los servicios prestados a quien integró la guardia pretoriana del anterior fiscal general antes que atender las reales necesidades de la Fiscalía y potenciar el prestigio de la institución mediante la designación de fiscales que ya ostentan la máxima categoría y que en su desempeño han dejado prueba de independencia, imparcialidad y excelencia jurídica", considera.

La AF apoyó a Consuelo Madrigal y María Ángeles Garrido, ambas miembros de AF, y a Jaime Moreno, no asociado. "Sus nombres son sinónimo de prestigio jurídico y sus trayectorias profesionales doblan, cuando menos, a la de cualquier otro candidato", señala la asociación.

Coherencia obliga: la Comisión Ejecutiva de la AF informa a sus asociados de su discrepancia respecto al apoyo dado por algunos de sus consejeros a Isabel Gómez -hasta ahora fiscal jefa de Cuenca y miembro de la asociación, además de integrante del Consejo- para ser fiscal del Tribunal Supremo.

Era "una candidata de menor antigüedad en comparación con otros peticionarios y, a la sazón, vocal del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales", explica la AF

"Nuestra discrepancia es también coherencia. Y es que la misma exigencia sobre la valoración del mérito, capacidad y trayectoria profesional que hacemos valer ante cualquier nombramiento discrecional es lo que ponderamos en este caso", explica.

En el concurso discrecional se ofertaron tres plazas de fiscal del Tribunal Supremo y concurrieron 36 candidatos. "El apoyo dado a quien ocupa el puesto 33 [Isabel Gómez] en detrimento de otros compañeros con mucha más experiencia y en destinos de la máxima exigencia profesional no se compadece con la defensa que la AF ha hecho siempre y seguirá haciendo de los principios que nos protegen a todos, más allá de la condición de asociado que tenga el candidato".

Para las otras dos plazas de fiscal del Tribunal Supremo la propuesta de Peramato ha sido en favor de dos fiscales con destino en la Secretaría Técnica de García Ortiz, "uno de ellos en el puesto número 35 [Diego Villafañe] y el otro en el 25 [Antonio Colmenarejo] del listado de candidatos". "Hay cosas que se explican por sí solas y otras que precisan de una explicación", dice la AF.

"