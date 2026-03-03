La Audiencia Nacional asume la investigación del 'caso Plus Ultra' y mantiene la causa bajo secreto de sumario

El caso vuelve a la Audiencia Nacional tras una investigación previa en el Juzgado de Instrucción número 15, que fue archivada por un error procesal de la magistrada Esperanza Collazos.

Entre los investigados se encuentran Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra; Roberto Roselli, CEO de la compañía; y Julio Martínez Martínez, empresario cercano a José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez José Luis Calama ha decidido mantener la causa bajo secreto de sumario mientras continúan las diligencias.

La Audiencia Nacional ha asumido la investigación del 'caso Plus Ultra', relacionado con una supuesta operativa internacional de blanqueo de capitales tras un rescate público de 53 millones de euros.

La Audiencia Nacional ha asumido el llamado caso Plus Ultra, en el que se investiga una supuesta operativa internacional de blanqueo de capitales que se habría desplegado después de que la aerolínea recibiese un rescate público por valor de 53 millones de euros.

Así lo ha decidido el juez José Luis Calama, después de que la magistrada Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que se encargaba hasta ahora de la causa, remitiese a la Audiencia Nacional este procedimiento hace varios días.

Por decisión de Calama, las diligencias seguirán, por el momento, secretas.

Entre otros, están investigados Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra; Roberto Roselli, CEO de la compañía, y Julio Martínez Martínez, el empresario amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y conocido como Julito.

De esta forma, el llamado caso Plus Ultra vuelve a la Audiencia Nacional. En noviembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante este mismo órgano judicial.

Pero el Juzgado Central de Instrucción número 2, del que es titular el magistrado Ismael Moreno, la rechazó.

Este juez consideró entonces que no era competente para investigar estos hechos. El tribunal jerárquicamente superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, avaló esa postura y recomendó a la Fiscalía que presentara su querella en el Juzgado de Instrucción número 15, como así sucedió.

¿Por qué? Porque, previamente, entre 2021 y 2023, la magistrada Esperanza Collazos había investigado supuestas irregularidades en la concesión del rescate a la aerolínea.

No obstante, esta causa acabó siendo archivada, ya que la magistrada olvidó prorrogar la instrucción dentro de los plazos que marca la ley.

Sin embargo, Collazos sí comenzó a investigar, bajo secreto, los hechos relatados por la Fiscalía en su denuncia fechada en noviembre de 2024. Y hace varios días, la juez envió la causa a la Audiencia Nacional, que la asume ahora.

