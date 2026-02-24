El fiscal avala la semilibertad otorgada por el Gobierno vasco a 'Txeroki', pero exige que pida perdón a las víctimas francesas

Aspiazu ha participado en sesiones con víctimas de ETA y se ha comprometido a apoyarlas en su proceso de sanación y reparación emocional.

La Fiscalía exige que 'Txeroki' pida perdón también a las víctimas francesas de sus atentados.

El fiscal solicita información adicional sobre la actividad laboral y el voluntariado que Aspiazu pretende realizar fuera de prisión para evaluar su reinserción.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional avala, a grandes rasgos, la decisión del Gobierno vasco de concederle un régimen de semilibertad al etarra Garikoitz Aspiazu, conocido como Txeroki.

Así lo señala el fiscal Carlos García Berro en un informe. No obstante, pese a que considera "procedente la aplicación" de esta medida, sí solicita "información complementaria" sobre la "actividad laboral" y el voluntariado que Aspiazu pretende realizar fuera de prisión.

Todo ello, a fin de acreditar si realmente estas tareas contribuyen a su reinserción.

Asimismo, el Ministerio Fiscal le exige que pida perdón también a las víctimas causadas por su actividad terrorista en Francia.

Txeroki fue uno de los etarras beneficiados por la Ley Orgánica 2/2024, que vino a descontar del cumplimiento de sus penas los años de prisión como internos de cárceles francesas. Por ello, Aspiazu debía salir del centro penitenciario en 2027.

El etarra, como parte de un tratamiento efectuado dentro de la cárcel, sí ha mantenido "sesiones de preparación" que han incluido "contacto directo" con víctimas directas de ETA y familiares de las mismas. Así lo reconoce García Berro en su informe.

Asimismo, como señala la Fiscalía, "se certifica su compromiso serio, riguroso e irrevocable" de apoyarlas "en su proceso de sanación y reparación emocional".

