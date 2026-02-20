Archivada la denuncia contra Adolfo Suárez de abusos sexuales por estar fallecido y haber prescrito los hechos

Las claves nuevo Generado con IA El juzgado de Madrid ha archivado la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez debido a su fallecimiento y la prescripción de los hechos. La denuncia fue interpuesta por una mujer que asegura haber sufrido abusos por parte de Suárez entre 1982 y 1985, cuando tenía 17 años. La denunciante relata que los abusos se produjeron en el despacho y la casa de Suárez, y que personas de su entorno colaboraron gestionando los encuentros. La víctima afirma haber sufrido graves secuelas psicológicas y denuncia una revictimización constante por la relevancia pública de Suárez.

El juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha archivado este viernes las diligencias previas abiertas a raíz de la interposición de la denuncia de una mujer contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, por presuntos abusos sexuales.

Según ha adelantado RTVE, se adopta esta decisión tras constatar que el denunciado había fallecido y que los hechos referidos, que se remontarían a la década de los ochenta del siglo pasado, han prescrito.

El pasado 19 de diciembre saltó la noticia sobre una denuncia por agresión sexual contra el primer presidente del Gobierno de la democracia. La presunta víctima es una mujer que tenía 17 años en el momento en el que comenzaron los presuntos abusos, en 1982, y que se habrían prolongado hasta 1985.