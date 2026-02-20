Archivada la denuncia contra Adolfo Suárez de abusos sexuales por estar fallecido y haber prescrito los hechos
La víctima es una mujer que tenía 17 años en el momento en el que comenzaron los presuntos abusos, en 1982, y que se prolongaron hasta 1985.
Las claves
El juzgado de Madrid ha archivado la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez debido a su fallecimiento y la prescripción de los hechos.
La denuncia fue interpuesta por una mujer que asegura haber sufrido abusos por parte de Suárez entre 1982 y 1985, cuando tenía 17 años.
La denunciante relata que los abusos se produjeron en el despacho y la casa de Suárez, y que personas de su entorno colaboraron gestionando los encuentros.
La víctima afirma haber sufrido graves secuelas psicológicas y denuncia una revictimización constante por la relevancia pública de Suárez.
El juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha archivado este viernes las diligencias previas abiertas a raíz de la interposición de la denuncia de una mujer contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, por presuntos abusos sexuales.
Según ha adelantado RTVE, se adopta esta decisión tras constatar que el denunciado había fallecido y que los hechos referidos, que se remontarían a la década de los ochenta del siglo pasado, han prescrito.
El pasado 19 de diciembre saltó la noticia sobre una denuncia por agresión sexual contra el primer presidente del Gobierno de la democracia. La presunta víctima es una mujer que tenía 17 años en el momento en el que comenzaron los presuntos abusos, en 1982, y que se habrían prolongado hasta 1985.
Según la denuncia, la joven se puso en contacto con el político y líder de UCD, que entonces tenía 50 años, a través de una carta en la que le solicitaba asesoramiento académico.
Mantuvieron varios encuentros en el despacho de Suárez hasta que se registró el primer episodio de agresión sexual: tocamientos y una felación obligada bajo coacción.
El relato de la mujer describe otros encuentros en la casa particular del expresidente e icono de la Transición en la urbanización de La Florida. El escrito, según adelantó Diario Red, detalla una escena en el dormitorio de uno de los hijos de Suárez donde presuntamente "intentó penetrarme por detrás, me hacía daño y me giré, le pedí, por favor, que no lo hiciera".
"Tengo imágenes de estar tirada en la alfombra blanca del despacho y él [Suárez] encima. Pero solo veo eso, ¿sabes? No sé qué pasaba ni qué hacía. Era una niña de 17 años a la que no le habían dado nunca un beso", relató la víctima, Ariadna según su nombre ficticio, en una entrevista con el diario Público.
La relación de abusos se terminó a finales de 1985, pero en 2003 la mujer escribió una carta a Suárez exigiéndole una "explicación": "La relación de poder y superioridad era impresionante, me vi envuelta en una situación de la que no sabía cómo salir, tampoco sabía cómo explicar a mi familia que no te quería ver, que no podía oír hablar de ti, que dejasen de idolatrarte".
El documento presentado ante la Policía describe un historial médico con numerosos capítulos para superar el trauma
. La mujer denuncia además una "revictimización constante" al ser su agresor un personaje tan destacado e "idolatrado" en la historia reciente de España. En este sentido, lamenta que series como Anatomía de un instante y otros programas "ensalzan" la figura de la persona que presuntamente la violó.