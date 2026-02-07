El Gobierno vasco se salta al juez para dejar salir de la cárcel a Txeroki: prescinde del análisis jurídico y le da la semilibertad

Txeroki, alias de Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, fue condenado a más de 400 años de prisión por atentados de ETA, incluido el asesinato de un magistrado.

Asociaciones de víctimas como AVT y COVITE critican la medida, considerándola un "tercer grado encubierto" y un fraude en la ejecución de las condenas.

La decisión se ha tomado aplicando el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite medidas más beneficiosas para el reo y tiene efecto inmediato.

El Gobierno vasco ha concedido la semilibertad a Txeroki, permitiéndole salir de prisión para trabajar entre semana, pese a que el juez aún no ha recibido el expediente completo.

El sanguinario etarra Txeroki (apodo de Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina) saldrá de prisión de lunes a viernes para trabajar. Entre semana, tan sólo deberá pernoctar en la prisión de Martutene (San Sebastián) en la que está interno.

Así lo ha decidido el Gobierno vasco, que, desde octubre de 2021, tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el magistrado José Luis Castro frenó, el pasado diciembre, un permiso de salida concedido por la junta de tratamiento a Txeroki.

El juez, para analizar si era o no pertinente, solicitó a la cárcel el expediente penitenciario del reo. Pero esta documentación no le llegó completa.

Por ello, optó por paralizar el permiso, a la espera de recibir el expediente íntegro.

A día de hoy, dos meses después, no le ha llegado.

Entretanto, la junta de tratamiento de la prisión, obviando al juez y su análisis jurídico, ha sugerido la aplicación del 100.2 a Garikoitz Aspiazu, y el Gobierno vasco se lo ha concedido.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que dirige el PSOE, ha tomado esta decisión a instancias de los técnicos de la propia prisión, que conforman la llamada junta de tratamiento.

El Ejecutivo autonómico ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (RP), del que también se han beneficiado otros condenados por terrorismo.

Aunque se trata de un modelo de semilibertad, no es, en términos estrictos, idéntico a un tercer grado. De hecho, la aplicación del 100.2 del RP implica ciertas salvedades más beneficiosas, en este caso, para el reo.

Se trata de una medida ejecutiva; es decir, se aplicará de inmediato. Si a Txeroki se le hubiese progresado al tercer grado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional hubiera recurrido esta decisión, su liberación se habría frenado automáticamente hasta que se pronunciase el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Pero con el 100.2 no sucede eso. El juez tendrá que tomar una decisión, sí, pero lo hará cuando Txeroki ya esté disfrutando de las horas de luz en libertad.

En efecto, próximamente, el magistrado José Luis Castro pedirá un informe al fiscal Carlos García Berro sobre la aplicación de este artículo del RP al sanguinario etarra. Y, tras ello, decidirá si lo revoca o, por contra, lo mantiene.

La medida que se le ha aplicado a Txeroki tiene efectividad inmediata y no puede ser frenada con un hipotético recurso de la Fiscalía ya que, por el momento, aún no ha contado con un pronunciamiento del juez.

Ahora, el etarra deberá informar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de dónde va a trabajar o a ejercer el voluntariado y con qué horarios.

Las víctimas, en contra

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Su consejero Miguel Folguera señala que las víctimas directas de los atentados cometidos por Txeroki están "destrozadas" anímicamente.

"Es otro varapalo", señala, antes de criticar lo que considera como un "tercer grado encubierto".

Por su parte, Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia y diputado autonómico del PP de Madrid, vincula esta flexibilización en el cumplimiento de la pena de Txeroki con "las exigencias de EH Bildu a Pedro Sánchez para mantenerle en la Moncloa".

A su vez, COVITE, presidida por Consuelo Ordóñez, denuncia el uso "sistemático" del artículo 100.2, que considera un "fraude en la ejecución de las condenas", un "vaciar las cárceles en línea con lo marcado por EH Bildu".

Detenido en 2008 en Francia, Mikel Garikoitz Aspiazu cumple penas que suman más de 400 años de cárcel. Entre otros hechos, fue condenado por el asesinato del magistrado José María Lidón.