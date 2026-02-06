Una acusación del 'caso Plus Ultra' pide a la juez que investigue a Zapatero y cite de testigos a Ábalos y Koldo

Las claves nuevo Generado con IA Manos Limpias ha solicitado a la juez que investigue a José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. La organización también pide que declaren como testigos el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El empresario Víctor de Aldama aseguró que Zapatero cobró dinero por garantizar el rescate estatal a Plus Ultra y que Ábalos y Koldo presenciaron las supuestas presiones. La juez Esperanza Collazos investiga si el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra fue utilizado para blanquear dinero a través de un entramado internacional.

Manos Limpias, una de las organizaciones que ha solicitado ejercer la acusación popular en el caso Plus Ultra, ha pedido a la juez Esperanza Collazos que investigue al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

También, que cite a declarar como testigos al exministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García.

¿Por qué? Porque el empresario Víctor de Aldama, que irá a juicio próximamente junto a los dos últimos, aseguró que Zapatero cobró dinero por garantizar el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Además, según manifestó Aldama en un programa de televisión, tanto Ábalos como Koldo presenciaron las supuestas presiones del expresidente del Gobierno con tal fin.

Todo ello consta en un escrito firmado por el abogado de Manos Limpias y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Fue presentado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, del que es titular Esperanza Collazos.

Esta magistrada, a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, investiga actualmente si la aerolínea usó un entramado internacional para blanquear dinero gracias al rescate de 53 millones de euros que le acabó concediendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hasta el año 2023, Collazos ya investigó el polémico rescate. No obstante, en esa fecha, debió archivar la causa al haber olvidado prorrogar la instrucción como marca la ley.

La asociación relata en su escrito que Aldama, en el programa de televisión Horizonte, aseguró haber presenciado una conversación "acalorada" entre Ábalos y Zapatero en la sede del Ministerio de Transportes.

"Zapatero le dice a Ábalos que tenía que rescatar Plus Ultra y que era necesario ese rescate. Ábalos se niega rotundamente", narró el empresario.

"Koldo y yo estamos escuchando las voces. Zapatero le dice: 'No es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que te está pidiendo el presidente'", relató Aldama.

"Ábalos sale de su despacho (...) muy cabreado, disgustado. (...) Comenta: 'No doy crédito, me ha venido a pedir que rescate Plus Ultra y que lo tengo que hacer sí o sí'", manifestó el empresario en Horizonte.

"No lo cuento porque me lo hayan contado, yo estaba en el despacho colindante al de José Luis Ábalos, con Koldo", aseguró Aldama. Finalmente, indicó que Zapatero habría cobrado 10 millones de euros en el extranjero por sus gestiones.

Debido a ello, Manos Limpias, que ya estuvo personado en la pieza de la causa archivada en 2023, solicita a la juez que investigue a Zapatero y que testifiquen el exministro y su asesor.

Fuentes jurídicas indican a EL ESPAÑOL que Esperanza Collazos se plantea derivar este caso a la Audiencia Nacional, que fue donde, precisamente, Anticorrupción presentó su denuncia.

No obstante, la Sala de lo Penal de este órgano ordenó que la asumiese el Juzgado de Instrucción 15, al haber investigado ya el rescate.

En la causa que todavía está en manos de Collazos figuran como investigados, entre otras personas, el empresario Julio Martínez Martínez, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO de la misma, Roberto Roselli.

Todos ellos fueron detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El primero de los tres es un amigo muy cercano de Zapatero. Ambos salen, de hecho, a correr juntos. En declaraciones públicas, el expresidente del Gobierno ha negado haber intervenido en el rescate y, menos aún, cobrado por ello.

Por otro lado, fuentes próximas a los investigados recalcan la necesidad de esta ayuda pública para garantizar la supervivencia de la empresa y el sustento de cientos de familias que dependen de ella.