El tribunal que juzgará a Ábalos y Koldo les obliga a acudir a la audiencia preliminar pese a que alegan problemas de salud

Ábalos y Koldo, en el Tribunal Supremo, en un fotomontaje. Europa Press

El tribunal ha ordenado que José Luis Ábalos y su asesor Koldo García acudan personalmente a la audiencia preliminar del día 12. Ábalos y Koldo habían solicitado asistir a la audiencia por videoconferencia, argumentando problemas de salud. Ambos encausados se encuentran actualmente internos en prisión.

El tribunal que juzgará próximamente al exministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, obliga a ambos a acudir, en persona, a la audiencia preliminar del día 12, un trámite procesal previo al juez.

De esta forma, desoye las peticiones de ambos encausados, quienes solicitaron poder asistir a este acto por videoconferencia desde la prisión en la que los dos están internos.

Tanto uno como otro alegaron, para tratar de esquivar el traslado en furgón policial, problemas de salud.

