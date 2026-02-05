El ministro Bolaños anuncia una querella contra Aldama tras decir éste que le ofreció dinero para comprar su silencio

Las claves nuevo Generado con IA El ministro Félix Bolaños anuncia que presentará una querella contra el empresario Víctor de Aldama por afirmar que le ofreció dinero para comprar su silencio. Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional y colaborador con la Fiscalía Anticorrupción, asegura que Bolaños contactó a su jefe de comunicación para hacerle la oferta. Aldama también ha aportado pruebas que han implicado al exministro José Luis Ábalos en posibles delitos graves. Anteriormente, el PSOE anunció una querella contra Aldama por declaraciones similares, pero finalmente no la presentó dentro del plazo.

Félix Bolaños ha anunciado que pretende interponer una querella contra Víctor de Aldama tras decir éste, en un programa de televisión, que el ministro le ofreció dinero por su silencio.

El empresario, actualmente investigado por la Audiencia Nacional y a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo, colabora con la Fiscalía Anticorrupción.

De hecho, ha aportado pruebas que han apuntado que el exministro José Luis Ábalos, antiguo secretario de Organización del PSOE, vaya a sentarse en el banquillo de los acusados por delitos graves.

Este martes, Aldama participó en un programa nocturno de la cadena pública Telemadrid y aseguró que Bolaños se puso en contacto con su jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para plantearle dicha oferta.

El empresario sostiene que el ministro, personalmente, le ofreció a su dircom una gran cantidad de dinero, que se negó a precisar.

Este miércoles, en la red social X (antigua Twitter), el ministro ha anunciado que pretende interponer una querella. Aunque no lo aclara, de hacerlo, es probable que acuse al empresario de injurias o calumnias.

Ahora bien, Aldama le ha respondido lo siguiente, desde su propio perfil: "Sólo le pido que la demanda llegue correctamente; las de algunos de sus compañeros [de partido] no lo han hecho".

En efecto, como desveló EL ESPAÑOL, el PSOE anunció, en nombre de varios de los miembros de su cúpula, una querella contra Aldama, a raíz de su primera declaración en la Audiencia Nacional.

El partido sí presentó una demanda de conciliación, el trámite previo a la querella. No obstante, el plazo para interponer esta última ya ha expirado y el partido no ha dado ese paso, pese a haberlo anunciado.

