Hazte Oír recurre el 'no' del juez a investigar a Zapatero por tráfico de drogas y torturas en Venezuela: "Hay testigos"

Hazte Oír argumenta que el supuesto crecimiento desproporcionado del patrimonio de Zapatero es un indicio para investigarlo, citando jurisprudencia sobre blanqueo y cohecho.

El recurso presentado sostiene que existen testimonios identificados y hechos concretos que vinculan a Zapatero con violaciones de derechos humanos y actividades ilícitas.

La organización acusa a Zapatero de blanqueo de capitales, narco-terrorismo, organización criminal, torturas, lesa humanidad y cohecho, aportando relatos de testigos directos.

Hazte Oír ha recurrido ante la Audiencia Nacional la negativa del juez Antonio Piña a investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos en Venezuela.

El pasado 3 de enero, nada más ser detenido Nicolás Maduro por parte de EEUU, la asociación presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra Zapatero, al que acusa de blanqueo de capitales, "narco-terrorismo" y organización criminal, entre otros delitos.

No obstante, tanto la Fiscalía Antidroga como, luego, el juez Piña, se posicionaron a favor de abrir un procedimiento contra el expolítico.

Ahora, Hazte Oír ha presentado un recurso contra dicha decisión judicial. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento, de nueva páginas y fechado este mismo miércoles.

La organización lo ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior al Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular Piña.

El magistrado, entre otros motivos, rechazó la querella al estar basada en artículos de prensa. En su recurso, el abogado de Hazte Oír subraya que "cabe la admisión de querellas fundadas en noticias periodísticas".

Además, el letrado Javier María Pérez-Roldán recuerda que, en una ampliación de la querella que añadía datos no incluidos en la original, aportó una transcripción de relatos de "testigos directos" de varios delitos supuestamente cometidos por Zapatero.

Hazte Oír acusa al expresidente del Gobierno de ser el valedor internacional del régimen de Nicolás Maduro, así como su sostenedor. Vincula el "aumento patrimonial" del expolítico con supuestas actividades ilícitas del chavismo, una tesis que el juez Piña echó por tierra.

Y, a raíz del relato de varios opositores al chavismo, la organización también atribuye a Zapatero los supuestos delitos de torturas, lesa humanidad y coacciones.

"Estos testigos no son recortes de prensa. Son personas físicas identificadas que relatan hechos percibidos por sus sentidos", subraya el abogado de Hazte Oír, en referencia a la ampliación de la querella.

"No estamos, pues, ante una investigación prospectiva (...), sino que se describen hechos concretos, con fecha y lugar, y se citan víctimas directas o testigos igualmente directos", añade.

En concreto, Hazte Oír incluyó en su ampliación de querella el relato de un activista antichavista que asegura que Zapatero presionó a su madre para que no denunciara. "El testigo afirma que el querellado 'conocía de forma fehaciente las prácticas de tortura'", reprocha Hazte Oír.

También menciona la narración de otro testigo, que asegura que vio a Zapatero "tratando de convencer a los presos políticos de que llamaran a la no protesta".

"Por ello, no es ajustado sostener que no existe una 'imputación directa de violación de los derechos humanos'", sostiene Hazte Oír.

"La colaboración en la estrategia de detención arbitraria y desaparición forzada es constitutiva de delito", añade Pérez-Roldán.

Fortuna "desproporcionada"

Asimismo, en su recurso, la organización insiste en que el "crecimiento desproporcionado de la fortuna" de Zapatero debe ser valorado como un indicio para investigarle.

Para ello, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo: "La atribución de activos y la gestión de fondos vinculados a actividades delictivas constituye indicios de blanqueo y cohecho".

Hazte Oír podría haber recurrido la decisión de Piña ante el propio juez, instándole a corregirse. No obstante, ha preferido presentar un recurso de apelación directo, que deberá resolver la Sala de lo Penal.

Este tribunal, compuesto por tres magistrados, podrá revocar la postura del instructor y obligarle a abrir una investigación o, por contra, avalar su criterio.