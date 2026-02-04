El exjefe de gabinete de Maroto declara que no recuerda si informó a la ministra de su cita con Koldo y se desvincula de él

El juez investiga un supuesto fraude a Hacienda de más de 200 millones de euros en el que estarían implicados Pano, Rivas y la empresa Villafuel.

Carmen Pano asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE para favorecer la obtención de la licencia para Villafuel.

La reunión del 28 de diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria involucró a Carmen Pano y Claudio Rivas, y trató sobre la concesión de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel.

Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de Reyes Maroto, declaró que no recuerda si informó a la ministra sobre su reunión con Koldo García.

Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de Reyes Maroto (ministra de Industria hasta 2023), ha declarado ante el juez del caso Hidrocarburos que no recuerda si informó a esta última de una reunión que mantuvo con Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes.

En aquel encuentro, que se produjo el 28 de diciembre de 2020, además de García y Bidart, participaron Carmen Pano y Claudio Rivas.

La primera es la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del PSOE, situada en la madrileña calle de Ferraz.

Rivas es el administrador de facto, según la Guardia Civil, de la empresa Villafuel. Y, precisamente, la reunión mantenida en el Ministerio de Industria tuvo por objeto la concesión de una licencia de hidrocarburos para esta mercantil.

Pano, además, sostiene que el dinero que dice haber llevado a Ferraz tuvo por objetivo que Villafuel recibiera este título.

Este miércoles, Bidart ha declarado que dicho encuentro duró "cinco minutos" y que Koldo fue quien presentó a las dos partes (a los técnicos del Ministerio y a los representantes de Villafuel). "Él entró [a la sala de reuniones] para presentar a los visitantes", ha señalado el exjefe de gabinete de Maroto.

También ha indicado que, como parte de su "política", acudió a esa reunión con dos funcionarios de Industria. El abogado de Hazte Oír —la asociación ejerce la acusación popular en el caso Hidrocarburos— ha preguntado por la identidad de éstos. "No recuerdo", ha respondido Bidart.

—¿Y cuántos funcionarios existen en Ministerio [de Industria] de ese tipo, que le pudieran acompañar a esa reunión? Para poderles localizar...— ha insistido el letrado de Hazte Oír.

—Muchos— ha respondido Bidart.

En esta causa, el juez Santiago Pedraz investiga, entre otras personas, a Pano y a Rivas por un supuesto fraude a Hacienda por valor de más de 200 millones de euros. Para ello, se habría empleado, entre otras empresas, a Villafuel.

Por otro lado, preguntado por la Fiscalía Anticorrupción, Bidart ha negado "haber comido o cenado" con Koldo, al ser preguntado por un encuentro entre ambos que se habría producido poco antes de aquella reunión en un restaurante de la capital.

Bidart ya declaró —también, como testigo— en el Tribunal Supremo, en la causa en la que está siendo investigado el exministro de Transportes José Luis Ábalos, de quien Koldo fue asesor.

Al igual que este miércoles, el exjefe de gabinete de Maroto explicó que Industria no era competente para la tramitación de la licencia de Villafuel. De ahí la brevedad de aquella reunión, que fue gestionada por García.

Preguntado por sus conversaciones de WhatsApp con este último, el testigo ha indicado que conserva "algunos".

En el Supremo, Bidart indicó que, como jefe de gabinete, tuvo "miles" de reuniones "protocolarias" cada año. "Un año, llegué a tener ocho mil", declaró entonces.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.