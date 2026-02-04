La actriz Elisa Mouliaá retira su acusación de agresión sexual contra Íñigo Errejón por "razones de salud"

Una asociación se ha personado como acusación popular, y la Audiencia Provincial de Madrid debe decidir si el caso sigue adelante.

La Fiscalía solicitó el archivo del caso y se opuso a que Errejón fuese juzgado al no apreciar indicios de agresión sexual.

La denuncia de Mouliaá, presentada en 2024, había llevado a la apertura de un procedimiento judicial contra el exdiputado.

Elisa Mouliaá ha retirado su acusación de agresión sexual contra Íñigo Errejón por razones personales y de salud.

La actriz Elisa Mouliaá ha retirado su acusación de agresión sexual contra Íñigo Errejón, exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso.

En 2024, la intérprete presentó ante la Policía Nacional una denuncia contra el entonces dirigente, lo que derivó en la apertura de un procedimiento judicial.

De hecho, tras finalizar la instrucción, el juez Adolfo Carretero consideró que había indicios para que Errejón fuese juzgado.

Ahora, a través de un comunicado, Mouliaá relata que ha retirado su acusación por "razones personales y de salud".

Sin ser cierto, la actriz asegura que "la Fiscalía determinó la veracidad de los hechos" que ella denunció, cuando, como avanzó EL ESPAÑOL, el fiscal de este caso solicitó el archivo del mismo y se opuso a que Errejón fuese juzgado, ya que no aprecia indicios de agresión sexual.

En su comunicado, compartido en redes sociales, Mouliaá recuerda que el exportavoz de Sumar dimitió de todos sus cargos en la política tras hacerse públicas, en redes sociales, varias acusaciones contra él, que le reprochaban comportamientos inadecuados con varias mujeres.

Todos estos testimonios eran anónimos. El mismo día del abandono de la política por parte de Errejón, Mouliaá acudió a una comisaría de Madrid y denunció haber sido agredida sexualmente por el político en verano de 2021, tres años antes.

Ahora, en su comunicado, la intérprete admite que, "con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso". "He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo", añade.

"No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar con algo así", precisa. "Si la Justicia continúa, por tratarse de un procedimiento de naturaleza pública, lo hará sin mi participación", señala.

¿Aboca el caso al archivo el desistimiento de la denunciante? Como ya se ha indicado, y el comunicado de Mouliaá obvia, la Fiscalía no acusa a Errejón. A partir de ahora, ella, como acusación particular, tampoco.

Ahora bien, en este procedimiento se personó una asociación como acusación popular, que sí podría impulsar el caso y que se celebrase un juicio. Ahora bien, la defensa de Íñigo Errejón recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Adolfo Carretero de proponer que el político fuese juzgado.

Este tribunal, jerárquicamente superior al magistrado instructor, tiene previsto reunirse la semana que viene y tomar una decisión.

