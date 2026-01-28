El juez del 'caso Montoro' vuelve a prorrogar la investigación tras más de 7 años de pesquisas y acuerda nuevas diligencias

El juez ha solicitado información financiera y documental de 13 sociedades y de los clientes implicados, así como comunicaciones entre estas empresas y la consultora fundada por Montoro.

Se investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otros ocho altos cargos por presuntos delitos de corrupción relacionados con pagos de empresas gasistas a la consultora Equipo Económico.

El juez de Tarragona ha prorrogado la investigación del 'caso Montoro', que ya supera los siete años, y ha ordenado nuevas diligencias.

El juez de Instrucción de Tarragona Rubén Rus ha acordado una nueva prórroga de las diligencias en las que se investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otros ocho altos cargos de ese departamento en la época de Gobierno de Mariano Rajoy.

Les atribuye presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad en relación con presuntos pagos que empresas del sector gasista habrían hecho a la consultora Equipo Económico, fundada por Montoro, a cambio de reformas legislativas que les beneficiaron.

Equipo Económico (EE) habría obtenido pagos por importe de 779.705 euros de Air Liquide, Abello, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y AFGIM (que engloba a las anteriores).

La prórroga de las diligencias, en principio hasta el próximo 26 de julio, se produce tras casi siete meses de una investigación que comenzó en agosto de 2018, que se llevó a cabo en secreto hasta el pasado julio y en la que a fecha de hoy ninguno de los investigados ha sido llamado a declarar. El caso está, además, pendiente de que la Audiencia Provincial de Tarragona resuelva numerosos recursos en los que se cuestiona la existencia de delitos y la validez de las pruebas. Entre ellas, los correos electrónicos incautados por los Mossos d'Esquadra en una causa diferente y que dieron origen al 'caso Montoro'. Montoro se dio de baja como afiliado del PP después de que el partido le abriera un expediente al conocer su condición de investigado. Atasco En una resolución conocida este miércoles, el instructor explica que el levantamiento del secreto ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha generado una "gran dificultad" para tramitarlos.

"Debido a estas circunstancias, no se ha acordado la fecha para la toma de declaración de los investigados ni se han resuelto peticiones realizadas por las partes, a la espera de que todas las partes se den por plenamente instruidas", alega.

"Estas circunstancias ponen de manifiesto la necesidad de prorrogar el plazo de instrucción de la causa, en cuanto es previsible que deban acordarse en lo sucesivo nuevas diligencias", señala el juez.

Rus, de hecho, ha acogido la petición de la fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá de reclamar los datos registrales y las cuentas de 13 sociedades vinculadas a los investigados y de sus clientes Al Air Liquide, Carburos Metálicos, Abelló Linde SA, Praxair España, Praxair Euroholding, Messer Ibérica de Gases y Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales.

El juez ha acordado también reclamar a estos clientes los estudios, trabajos y demás documentación "acreditativa de la prestación de servicios efectuada por Equipo Económico" (luego llamada Global Afteli), junto con todas las facturas emitidas y los documentos que acrediten su pago.

Ha pedido, asimismo, los documentos acreditativos de las comunicaciones mantenidas entre las empresas citadas con los socios y empleados de Equipo Económico y con la Dirección General de Tributos y la

Agencia Estatal de Administración Tributaria.