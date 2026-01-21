El juez cita de testigo a Gaspar Zarrías por sus pagos a Leire y descarta que Koldo y Ábalos sean víctimas de la 'fontanera'

Zamarriego descarta que José Luis Ábalos y Koldo García sean víctimas de las actividades de Leire Díez y les niega incorporarse al caso como perjudicados.

El juez ha rechazado registrar la sede de Zaño Sociedad Consultora y citar como testigo al teniente coronel Antonio Balas.

Se investiga a Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, por intentar obtener información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.

El juez Arturo Zamarriego ha citado como testigo a Gaspar Zarrías por la contratación de Leire Díez en su lobby tras dejar la política.

El juez Arturo Zamarriego ha citado como testigo a Gaspar Zarrías, el antiguo diputado socialista y exvicepresidente andaluz que, una vez abandonó la política, contrató en su lobby Zaño Sociedad Consultora SL a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.

Así consta en una reciente resolución judicial a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Zamarriego investiga a esta mujer por sus tejemanejes para tratar de conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ahora, el juez cita a Zarrías "para que manifieste su relación personal" con la investigada, así como la vinculación laboral de ésta con su lobby.

El exvicepresidente andaluz será interrogado el próximo 16 de abril a las diez de la mañana. El magistrado le advierte de que, de no aparecer, le podrá imponer una multa por valor de 200 a 5.000 euros.

No obstante, Zamarriego rechaza la petición formulada por el PP, una de las acusaciones popular de esta causa, de registrar la sede de Zaño Sociedad Consultora.

En este momento procesal, razona el juez, esa diligencia "no se considera útil". "Excede el objeto de la presente instrucción (...); la dilataría innecesariamente", señala.

Asimismo, el juez ha rechazado citar como testigo a Antonio Balas, el teniente coronel de la UCO, encargado de varias causas judiciales que afectan al PSOE.

Sobre este agente, Leire Díez, en una reunión con un empresario, que éste grabó en secreto, exclamó: "Si Balas está muerto, mejor. (...) No tengo ninguna gana de que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros".

Ábalos y Koldo

Por otro lado, en una resolución diferente, Zamarriego descarta que el exministro José Luis Ábalos y su principal asesor, Koldo García, sean víctimas de las actividades de Leire Díez.

Por ello, Zamarriego ha denegado a ambos que se incorporen al llamado caso Leire como acusación particular, como perjudicados.

