Anticorrupción desoye al PSOE y se opone a que el juez investigue de nuevo a Cospedal en el 'caso Villarejo'

La Fiscalía considera que los nuevos audios no evidencian que Cospedal encargase a Villarejo boicotear a Bárcenas y la decisión final está en manos del juez Antonio Piña.

La Audiencia Nacional ya avaló en el pasado el archivo de la investigación sobre Cospedal en la pieza Kitchen, pese a las quejas del PSOE.

El PSOE solicitó que Cospedal declarase tras la aparición de nuevos audios de 2014 donde conversa con Villarejo sobre Luis Bárcenas y la contabilidad paralela del PP.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición del PSOE de que la Audiencia Nacional vuelva a investigar a María Dolores de Cospedal en el caso Villarejo.

El pasado diciembre, el Partido Socialista presentó un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 y solicitó a su titular, el juez Antonio Piña, que citase a declarar a la exministra, expresidenta de Castilla-La Mancha y exsecretaria general del PP.

En concreto, en la pieza número 34 de las más de 50 que componen esta macrocausa.

El PSOE basaba dicha solicitud en unos audios, fechados en 2014, en los que se escucha a Cospedal conversar con el excomisario José Manuel Villarejo.

Ambos dialogan sobre Luis Bárcenas, quien, en aquel año, había dejado de ser tesorero del Partido Popular.

Cospedal mencionó su preocupación por la "libretita", en alusión a la contabilidad paralela del PP que gestionaba. Estos audios, de forma parcial y fragmentada, fueron publicados por la prensa.

No obstante, en su escrito de diciembre, el PSOE se quejó de que la transcripción completa de los mismos, efectuada en un informe policial de 2023, había sido "escondida". El partido, que ejerce la acusación popular, censuró duramente que no había tenido acceso, hasta dos años después de su elaboración, a dicho dosier.

De hecho, el PSOE culpó del supuesto ocultamiento al anterior juez instructor del caso Villarejo, Manuel García-Castellón —objetivo habitual de críticas formuladas por la izquierda— y a Piña, quien le sustituyó al frente del Juzgado.

Ahora bien, las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL discrepan de esta versión. Relatan que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional presentó en 2023 su informe, que precisaba que algunos de los audios analizados no eran relevantes para la causa judicial.

En este caso, ya que no evidencian que Cospedal encargase a Villarejo boicotear a Bárcenas, aunque los dos muestran preocupación por el futuro judicial que el PP afrontaba en aquel 2013.

Dichas grabaciones fueron depositadas en la pieza 34 del caso Villarejo, una suerte de "cajón de sastre" —así se la conoce en la Audiencia Nacional— que almacenaba audios grabados por Villarejo y de distintas procedencias. Entre ellos, los publicados por la prensa.

El PSOE solicitó en diciembre que Cospedal declare en esa pieza, debido a que la número 7 (la conocida como Kitchen), en la que se investigó la supuesta operación parapolicial para robar documentación a Bárcenas, ya está cerrada. Su instrucción finalizó y el juicio de esta rama del caso está previsto para el próximo mes de mayo.

De hecho, Cospedal ya fue investigada en la pieza número 7, decisión del entonces juez García-Castellón. No obstante, al finalizar la investigación, este magistrado optó por archivar la causa para la exministra.

Aunque el PSOE se quejó de esta decisión, fue avalada después por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior al Juzgado.

Así las cosas, ahora, la Fiscalía se opone a que Cospedal sea citada como investigada en la pieza 34 (el mencionado cajón de sastre). No obstante, la decisión final está en manos del juez Piña. Sin embargo, es probable que la negativa de Anticorrupción conduzca al instructor a adoptar la misma postura.

El 'caso Kitchen'

Por otro lado, la hipotética citación como investigada de Cospedal, de producirse, podría acabar trastocando, incluso, el juicio, previsto para mayo, de la pieza 7 (la Kitchen) del llamado caso Villarejo.

¿Por qué? Uno de los acusados en esa rama de la causa es el propio Villarejo. Se sentará en el banquillo por, supuestamente, formar parte de una trama, orquestada por el Ministerio del Interior mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, dedicada a robar a Bárcenas información perjudicial para el PP.

En aquel año 2013 estalló el caso Gürtel, en el que el Partido Popular acabaría después siendo condenado como partícipe a título lucrativo.

El próximo mayo, salvo sorpresa, se sentarán en el banquillo de los acusados por el juicio a la Kitchen el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuese su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.