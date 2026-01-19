Hazte Oír amplía su querella contra Zapatero y también le acusa de lesa humanidad, cohecho y torturas en Venezuela

La querella también menciona que Zapatero habría recibido una mina de oro a cambio de su labor de lobby y legitimación del régimen venezolano, según un manuscrito de Hugo 'El Pollo' Carvajal.

Hazte Oír aporta nuevos testimonios y documentos, incluyendo relatos de víctimas y ex altos cargos de inteligencia venezolana, para reforzar su acusación contra el expresidente.

La asociación sostiene que Zapatero colaboró activamente con el régimen chavista, participando en reuniones y presionando a familiares de presos políticos para que no denunciaran torturas.

Hazte Oír ha ampliado su querella contra José Luis Rodríguez Zapatero, acusándolo de delitos como lesa humanidad, cohecho institucional y torturas en Venezuela.

Hazte Oír ha ampliado la querella que ya presentó el pasado 4 de enero contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La asociación la interpuso en la Audiencia Nacional tan sólo unas horas después de que Estados Unidos capturase en Caracas a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

En un inicio, Hazte Oír atribuyó a Zapatero supuestos delitos de organización criminal, "narco-terrorismo" y tráfico de drogas, debido a su "colaboración" con el régimen chavista.

Ahora, a través de un nuevo documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la organización amplía su querella inicial y también atribuye al político los ilícitos de "lesa humanidad, cohecho institucional, torturas y contra la integridad moral, amenazas, encubrimiento, contra la libertad y la integridad moral".

El pasado jueves, la Fiscalía Antidroga se opuso a la admisión a trámite de la querella inicial de Hazte Oír. El Ministerio Público considera que no hay indicios de delito contra el expresidente del Gobierno.

La decisión final —admitir la querella y abrir un procedimiento penal contra Zapatero o no— corresponde al juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

¿A qué se debe la ampliación de la querella? Hazte Oír ha aportado a la Audiencia Nacional "nuevos testimonios directos de víctimas" y "documentación autógrafa de exaltos cargos de la Inteligencia venezolana", lo que, a su juicio, permite "elevar la categoría de la participación" de Zapatero en los hechos investigados.

"Indiciariamente, el querellado no sería una figura de simple mediación política, sino la de un cooperador necesario y encubrimiento activo de diversos delitos, si no coautor de alguno de ellos", indica la querella ampliada, fechada el pasado sábado.

Según sostiene Hazte Oír, en base a los citados "nuevos testimonios", Zapatero "presionó directamente a familiares de presos políticos [venezolanos] para que no denunciaran torturas".

También, de acuerdo con la ampliación de querella, "intervino en centros de detención para desmovilizar protestas y exigir silencio para condicionar la puesta en libertad a cambio de cesar la protesta política".

"Participó en reuniones en las que se coaccionaba a opositores, conocía y aceptaba la existencia de torturas, desapariciones y tratos inhumanos, actuó como operador internacional del régimen, legitimando procesos electorales fraudulentos y obtuvo beneficios económicos", señala la querella.

En concreto, Hazte Oír alude a "la presunta adjudicación de una mina de oro en el arco minero como contraprestación a su labor de lobby y blanqueo de imagen del régimen", un extremo señalado en un manuscrito por Hugo Armando El Pollo Carvajal, el exjefe de la Inteligencia chavista.

"Todo ello configura una participación estable, consciente y funcional en una organización estatal presuntamente criminal dedicada a la comisión de diversos delitos", concluye la querella.

Hazte Oír también se apoya en el testimonio de Lorent Enrique Gómez Saleh, un activista represaliado por el Gobierno de Venezuela y quien aseguró que Zapatero "le dijo muchas veces a mi mamá que no denunciara lo que me pasaba".

"La presionaba para que no denunciara las torturas porque, si no, no iban a abogar por mí y no me iban a sacar", lamentó Saleh en un programa de televisión.

Por otro lado, la ampliación de la querella también se apoya en el testimonio de la hermana de otro preso político, a quien Zapatero, en una reunión, habría dicho: "¿A quién le importa tu hermano?". Así, al menos, lo relató esta mujer a la prensa española.

Por último, Hazte Oír alude al relato del opositor político Leopoldo López sobre la "libertad de movimiento" de Zapatero en las "instalaciones penitenciarias militares", que considera "impropia de un diplomático extranjero y propia de un colaborador del sistema".

"Leopoldo López relató que durante su detención recibió varias visitas de José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado de altos cargos del régimen venezolano", expone la nueva querella.

"[Zapatero] no actuó, presuntamente, como mero mediador, sino como elemento indispensable para el sostenimiento externo del aparato represivo, sin cuya intervención, la neutralización de víctimas, la legitimación internacional y la continuidad del ataque sistemático habrían quedado gravemente comprometidas", resume Hazte Oír.

"Por ello, su labor de blanqueo internacional y de desarticulación de la oposición interna fue un aporte esencial para la perpetuación del régimen en el poder y, por ende, para el ataque sistemático [a los Derechos Humanos]", añade.

"Sin la legitimidad externa que el querellado aporta, la capacidad del régimen [chavista] para soportar la violación continuada de los Derechos Humanos se habría visto mermada", finaliza.