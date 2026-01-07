El Supremo deniega por su "premura" el permiso para que Ábalos comparezca este jueves en la comisión del Senado

El juez afirma que la solicitud para la comparecencia del exministro de Transportes puede reproducirse en "un momento posterior" y "con tiempo suficiente".

El juez del Tribunal Supremo ha decidido que no procede otorgar la autorización interesada por el presidente del Senado para que el exministro José Luis Ábalos, en prisión provisional comunicada y sin fianza, asista a la comparecencia señalada para este jueves a las 10:00 horas en la comisión de Investigación, formada en la Cámara Alta, sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García y con las demás personas vinculadas a la trama investigación en la operación Delorme.



En su auto afirma que, ante la "singular premura" de la solicitud referida, no es posible otorgar la autorización interesada, lo que se pondrá en conocimiento de la Presidencia del Senado por el método más rápido posible ante la inmediatez de la comparecencia señalada por la comisión de Investigación, debiendo comunicarse también lo resuelto por el conducto ordinario normativamente previsto.