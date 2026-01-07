El abogado de Ábalos renuncia a su defensa por motivos económicos

El juez del Supremo ha rechazado tanto la comparecencia de Ábalos en la comisión Koldo del Senado como su petición de ser juzgado por un jurado popular.

El exministro será juzgado por la compra de mascarillas durante la pandemia, dentro de una causa de presunta corrupción.

Ábalos tendrá que buscar un tercer abogado tras la reciente ruptura con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, ocurrida en octubre.

Carlos Bautista, abogado de José Luis Ábalos, ha renunciado a su defensa por motivos económicos y lo ha comunicado al Tribunal Supremo.

Carlos Bautista, el actual abogado de José Luis Ábalos, ha renunciado a seguir ejerciendo la defensa del exministro por motivos económicos.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito, fechado este miércoles, en el que el letrado formaliza y comunica al Tribunal Supremo su renuncia, ya trasladada a su cliente, a quien visitó recientemente en la cárcel en la que está interno en prisión provisional.

Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia y actual miembro del bufete Chabaneix, comenzó a defender a Ábalos cuando éste rompió, tras meses de discrepancias, con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez.

Aquello sucedió hace tan sólo unos meses, el pasado octubre. Por tanto, Ábalos tendrá que designar un tercer abogado para que le represente en el procedimiento judicial por supuesta corrupción en el que está investigado desde hace poco más de un año.

De hecho, previsiblemente, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE será juzgado por una de las ramas de esta causa, la relativa a la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia de la Covid-19.

Este mismo miércoles, el juez del Supremo que investiga a Ábalos, Leopoldo Puente, ha rechazado la petición de que el dirigente acuda al Senado como compareciente de la llamada comisión Koldo.

El PP, con mayoría en la Cámara Alta, pretendía interrogar al ex número tres del PSOE este jueves. "Ante la singular premura de la solicitud referida, no es posible otorgar la autorización interesada", ha indicado el instructor.

El magistrado Puente también ha denegado una petición formulada semanas atrás por la defensa del exministro: que éste fuera juzgado por un jurado popular.

