"¿Cometió malversación Jaime de los Santos por ir de compras con la mujer de Rajoy?", dice a los jueces la asistente de Begoña

El defensor sostiene que el personal asistente es personal eventual designado por confianza, sin requisitos legales específicos ni proceso de selección, según la Ley 40/2015.

El abogado argumenta que es habitual que las asistentes de las esposas de los presidentes sean personas de confianza y no expertas en protocolo, citando ejemplos de gobiernos anteriores.

La investigación sugiere que el nombramiento de Cristina Álvarez, asistente de la esposa del presidente, podría ser un indicio de malversación al no recaer en un experto en protocolo, sino en una persona de confianza.

El defensor de la asistente de Begoña Gómez pide a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija un "error material" en la resolución que respalda investigar a ambas por supuesta malversación.

El defensor de Cristina Álvarez, asistente de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha pedido este lunes a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija el "error material" que aprecia en la resolución conocida el pasado viernes, en la que el tribunal respaldó que el juez Juan Carlos Peinado investigue a ambas por un supuesto delito de malversación de fondos públicos.

Ese delito se habría cometido por la "posible extralimitación" de Cristina Álvarez en sus funciones, "favoreciendo" con gestiones varias (correos, llamadas, asistencia a reuniones) el supuesto "plan delictivo de la principal investigada". Begoña Gómez habría recurrido al tráfico de influencias para favorecer sus actividades profesionales particulares, según la investigación.

En este contexto, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, con ponencia del magistrado Enrique Bergés, afirma que "resulta dudoso, y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del presidente de Gobierno haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez".

"Sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de la máxima confianza" de Begoña Gómez.

"Y no para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales", añadía, "sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público, lo que supondría un acto dispositivo que se podría incardinar en el tipo penal de malversación".

El letrado José María de Pablo, defensor de Álvarez, considera que estamos "ante un involuntario error material de la Sala".

"Como obra en el procedimiento y también en fuentes abiertas", explica, "la realidad es que todos los asistentes de todas las esposas de todos los presidentes del Gobierno de la democracia han recaído sobre personas de la máxima confianza de cada esposa de cada presidente, y nunca en expertos en protocolo".

Explica, en este sentido, que Elvira Fernández, esposa del presidente Mariano Rajoy, "tuvo como asistente personal al hoy diputado [del PP] Jaime de los Santos, licenciado en historia del Arte, sin formación ni conocimientos en protocolo, pero de la máxima confianza de la esposa del anterior jefe del Ejecutivo".

El letrado incorpora en su escrito una imagen de Elvira Fernández y De los Santos de compras, tomada en 2013. El asistente de la mujer del entonces jefe del Gobierno lleva en la mano una bolsa de una tienda de ropa.

Elvira Fernández y Jaime de los Santos, de compras en Madrid en 2013./ E.E.

"En la imagen, Jaime de los Santos acompaña de compras a Elvira Fernández y carga con la bolsa de la compra. ¿Cometió malversación Jaime de los Santos por ayudar a doña Elvira a cargar con la bolsa de la compra?", plantea el defensor de Cristina Álvarez.

El defensor agrega que "Sonsoles Espinosa, esposa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo como asistentes a Maria Emma C.M. y a Ana María P.S., personas de la máxima confianza de doña Sonsoles (una de ellas, amiga íntima suya de León), ambas sin formación ni conocimientos en protocolo".

En el caso de Ana Botella, esposa del presidente José María Aznar, el escrito indica que "tuvo como asistente a Cristina A.M., profesora de EGB que al momento de su nombramiento carecía de formación ni conocimientos en protocolo".

Por su parte, Carmen Romero, que fue esposa del presidente Felipe González, tuvo como asistente a Lourdes L.L., "de la que no constan conocimientos ni formación en protocolo".

El abogado sostiene que el hecho de que "se trata de un involuntario error material se ve reforzado por lo dispuesto en la Ley 40/2015 sobre el concepto de personal de libre designación y personal eventual, cuyo nombramiento se debe, precisamente, a la confianza".

En el procedimiento está acreditado que los asistentes de las cónyuges de los presidentes del Gobierno figuran en la relación de puestos de trabajo de Moncloa como personal eventual. Este personal es seleccionado de manera discrecional, sin exigencia legal de cumplir unos determinados requisitos ni someterse a un proceso de selección.