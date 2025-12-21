Una juez detecta la presencia de una jefa de ETA en la Audiencia para un juicio y reactiva una causa de 2002 contra ella

Múgica, interna actualmente en la cárcel de Logroño, acudió a la Audiencia Nacional para otro juicio en el que reconoció haber ordenado el asesinato de un concejal de UPN en 2001.

La magistrada ha tomado esta decisión al percatarse, de casualidad, de que esta jefa de ETA estaba en la Audiencia Nacional, tan sólo unas plantas por debajo de su despacho. La terrorista acudía a un juicio, por unos hechos distintos, en el que estaba acusada.

En efecto, el pasado 6 de noviembre, Múgica fue juzgada por el asesinato del concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) José Javier Múgica Astibia, sucedido en 2001. Ante el tribunal, reconoció haber ordenado este ataque mortal.

Ese mismo día, al llegar a la Audiencia Nacional por la mañana, Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, ignoraba la presencia de Olga en la sede judicial. Pero se enteró de que la etarra estaba esperando en los pasillos que conducen a las salas de juicio.

La magistrada decidió entonces reactivar una causa judicial contra ella, que había sido archivada años atrás, debido a que las autoridades españolas, por un error, no fueron notificadas del permiso que Francia otorgó para que procedieran penalmente contra Múgica.

La cronología de este caso es la siguiente. En 2004, el mismo Juzgado Central de Instrucción 3, cuando lo encabezaba la juez María Teresa Palacios, procesó a Ainhoa Múgica y a otros cuatro etarras por un supuesto delito de asesinato terrorista en grado de tentativa, cometido cuando Olga era responsable del aparato militar de ETA.

Concretamente, esos hechos sucedieron en 2002, mismo en el que se iniciaron las diligencias. En ese año, al poco del atentado, las autoridades francesas detuvieron a Múgica en su territorio.

Según recoge una resolución judicial fechada hace más de dos décadas, consultada ahora por EL ESPAÑOL, el comando Txirrita, por orden de Olga, colocó explosivos en un coche aparcado frente a una sede de Repsol.

El ataque no provocó ninguna muerte. Sí resultaron heridos varios agentes de la Guardia Civil y hubo que lamentar diversos daños materiales.

En aquella resolución de 2004, la juez Palacios, además, emitió una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para que parte de los procesados fuesen localizados en el extranjero, ingresados en prisión y entregados a España.

Ya en 2007, el mismo Juzgado Central de Instrucción número 3, cuando era titular del mismo el hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitó a Francia poder encausar a Ainhoa Múgica por aquel atentado cometido en Madrid.

El país galo autorizó la petición, pero su decisión jamás fue notificada a las autoridades españolas. Por ello, la causa contra esta jefa de ETA fue archivada provisionalmente.

No obstante, más de década y media después del sobreseimiento, el pasado 6 de noviembre, al ser avisada de que la etarra estaba en la Audiencia Nacional, Tardón reabrió aquel procedimiento.

Lo hizo tras consultar con la actual magistrada de enlace en Francia, quien le comunicó que la petición española para encausarla sí había sido autorizada años atrás por las autoridades galas, aunque no fuese notificada correctamente.

De esta forma, la causa se ha reactivado. Tardón ya ha preguntado al fiscal José Perals si deben continuar las actuaciones contra Olga.

Ahora sí, la Audiencia Nacional ha recibido (y traducido) la documentación en la que las autoridades francesas aceptaban la entrega de la terrorista para ser juzgada por el atentado de Madrid.

En 2007, tras formular Marlaska su petición, la etarra se acogió al principio de especialidad, según el cual el Estado miembro de la Unión Europea —en este caso, España— que desee procesar o condenar a una persona por un delito distinto a aquel que motivó su entrega por parte de otro Estado —Francia— deberá obtener el consentimiento de este último en lo relativo a estos nuevos hechos delictivos.

Actualmente, Ainhoa Múgica está interna en la cárcel de Logroño. No obstante, cuando acudió a la Audiencia Nacional para ser juzgada por el asesinato del concejal de UPN, contaba con el denominado autogobierno, un aval por el cual la prisión le permite salir del centro y sólo tener que regresar a dormir, a fin de evitar un traslado a una prisión madrileña.