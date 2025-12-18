La juez desoye al fiscal y a Santos Cerdán y le mantiene investigado por "mentir" al Senado sobre su trato con Koldo

A pesar de las peticiones de archivo por parte de la Fiscalía y la defensa, la juez considera prematuro cerrar la causa y permite que siga adelante la investigación.

Hazte Oír presentó una querella por falso testimonio contra Cerdán, al considerar que faltó a la verdad en el Senado.

Cerdán declaró en la comisión Koldo que apenas conocía a Koldo García, pero un informe de la Guardia Civil indica que tenían una relación mucho más estrecha y participaron en supuestos cobros ilegales.

La juez mantiene la investigación a Santos Cerdán por presuntamente mentir al Senado sobre su relación con Koldo García.

La juez que investiga a Santos Cerdán por falso testimonio ha desoído a la Fiscalía y al propio dirigente y mantendrá viva esta causa judicial.

Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, acudió en 2024 a la llamada comisión Koldo del Senado, donde aseguró que, salvo un par de contactos esporádicos, no conocía a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes.

El político declaró en la Cámara Alta cuando no estaba aún siendo investigado. García, no obstante, sí lo estaba por entonces.

Ahora bien, meses después, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acabaría constatando no sólo que ambos se conocían, y mucho, sino que, supuestamente, habrían participado juntos en el cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de obras.

Por ello, Hazte Oír presentó una querella contra Santos Cerdán por falso testimonio. A ojos de la asociación, el político "mintió" al Senado. Y la juez Lidia Paloma Montaño abrió una causa judicial al considerar que el dirigente había "faltado sustancialmente a la verdad" en el Senado.

En las últimas semanas, tanto la Fiscalía como el propio dirigente han solicitado que este procedimiento sea cerrado. La instructora, sin embargo, lo rechaza, tal y como refleja una resolución, fechada el pasado día 11 y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Las preguntas [de los senadores] eran claras y las respuestas del querellado también fueron claras. No, a todas", insiste la magistrada.

"Un archivo [de la causa] en este momento resultaría precipitado", sostiene, antes de recordar el castigo para quien "faltare a la verdad ante una comisión parlamentaria". ¿Cuál? Pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

EL ESPAÑOL avanzó el recurso presentado por la defensa de Cerdán contra la decisión de la juez de investigarle.

En él, su abogado desprecia los audios grabados en secreto por Koldo García y en los que se oye a su cliente repartir supuestas comisiones ilegales junto al exasesor de Transportes.

Dichas grabaciones sirvieron de base al informe de la Guardia Civil que provocó que Cerdán pasase a ser investigado por el Tribunal Supremo. Incluso, estuvo casi seis meses en prisión provisional.

No obstante, en su recurso, la defensa del ex número tres del PSOE manifestó: "Quizás sólo en Estados totalitarios o iliberales, como la Hungría de Orbán o la Rusia de Putin, e, incluso, durante la feroz dictadura local [en alusión al franquismo] es la Policía la que determina la verdad judicial".

"Las manifestaciones policiales de los guardias [civiles] que elaboran el oficio al que se aferra la querellante no son 'la verdad' hasta que una sentencia lo declare así. Por tanto, no hay mentira con la que contrastar", señaló el letrado de Cerdán.

La juez instructora, sin embargo, echa por tierra estos argumentos. No obstante, tanto la Fiscalía como la defensa del político pueden recurrir la apertura de esta investigación por falso testimonio ante la Audiencia Provincial de Madrid, jerárquicamente superior a la magistrada. El Ministerio Público así lo ha hecho.