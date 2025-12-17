El TS ordena a García Ortiz que pague al novio de Ayuso la indemnización de 10.000 euros y la multa a que fue condenado

El exfiscal general tiene diez días para solicitar, si lo desea, un aplazamiento en el pago de las cuantías económicas impuestas.

La Sala Penal del Supremo también remite el fallo a la Inspección Fiscal, que deberá decidir si García Ortiz sigue en la carrera fiscal tras la condena.

García Ortiz fue condenado por revelar información tributaria reservada de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando era fiscal general del Estado.

El Tribunal Supremo ordena a Álvaro García Ortiz pagar una multa de 7.200 euros e indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado proceder a ejecutar la sentencia que el pasado día 9 condenó a Álvaro García Ortiz a una multa de 7.200 euros y a la inhabilitación como fiscal general del Estado por un delito de revelación de información reservada conocida en el ejercicio de su cargo.

El alto tribunal declaró a García Ortiz responsable de haber filtrado a la Cadena Ser datos tributarios reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Posteriormente elaboró una nota de prensa que volvía a incidir en la revelación indebida de que el abogado de González Amador había admitido que su cliente había cometido dos delitos fiscales.

Contra ese fallo no cabe recurso ordinario alguno, por lo que la Sala ha ordenado a García Ortiz que proceda a pagar la multa. También deberá abonar a González Amador los 10.000 euros de indemnización en los que la Sala ha tasado el daño moral ocasionado por la filtración.

La Sala también acuerda enviar el fallo a la Inspección Fiscal, “a los efectos oportunos”. Esto es relevante porque ahora la Fiscalía General tendrá que decidir si García Ortiz mantiene o no su condición de miembro de la carrera fiscal tras ser condenado por un delito doloso.

La Sala da al exfiscal general un plazo de diez días para que efectúe alegaciones sobre si solicita un aplazamiento para el pago de las responsabilidades económicas y en qué términos, así como el plazo máximo para su cumplimiento.