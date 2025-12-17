La Fiscalía no acusará a Errejón por el presunto abuso sexual a Elisa Mouliaá por falta de pruebas consistentes

Errejón se ha querellado contra Mouliaá por afirmaciones falsas y ambos están citados a declarar el 17 de febrero por este motivo.

La Fiscalía de Madrid no ve suficiente prueba para llevar a juicio al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por un presunto delito de abuso sexual (actualmente, agresión sexual) a la actriz Elisa Mouliaá.

Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público no va a formular escrito de acusación contra Errejón, que el 24 de octubre de 2024 dimitió de todos sus cargos políticos después de que aparecieran manifestaciones anónimas sobre supuestos comportamientos suyos de maltrato psicológico y violencia machista.

Ese mismo día, Mouliaá le denunció por presuntos tocamientos y besos sin su consentimiento que se habrían producido tres años antes durante una fiesta en casa de unos amigos de ella, que no han respaldado la versión de la actriz.

El pasado 14 de noviembre, el juez instructor, Adolfo Carretero, dio por concluida la investigación y apreció "mínimos indicios" para que Errejón sea juzgado por un presunto delito de abuso sexual anterior a la 'ley de solo sí es sí' de 2022, que no estaba vigente en el momento de los hechos.

Esta decisión está recurrida por la defensa de Errejón ante la Audiencia Provincial de Madrid. Pero, mientras el tribunal de apelación se pronuncia, la acusación particular que ejerce Mouliaá ha presentado su escrito de acusación, en el que pide tres años de prisión para el exdiputado de Sumar y 30.000 euros por daños morales.

La Fiscalía, sin embargo, no ve suficientes elementos probatorios para sostener la acusación contra Errejón y va a pedir el sobreseimiento provisional del proceso. Ello quiere decir que las diligencias podrían ser reabiertas si aparecen nuevos indicios.

Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público no duda de la denuncia de Mouliaá, pero considera que la instrucción ha aflorado múltiples testimonios y pruebas documentales que no la corroboran, empezando por el propio comportamiento de la denunciante el día de los hechos (se marchó con Errejón a casa de él tras los supuestos tocamientos inconsentidos) y en días posteriores.

El expolítico ha aportado mensajes que le envió la actriz posteriores al supuesto abuso sexual en los que lamentaba no haber ido juntos a un concierto o pidiéndole el nombre de un abogado para denunciar a su exmarido. Mouliaá admitió ante el juez que había borrado esos mensajes.

En este contexto, la Fiscalía considera que las pruebas con las que se cuenta no tienen la suficiente consistencia como para destruir la presunción de inocencia del investigado.

Errejón no solo ha recurrido la decisión del instructor de continuar el procedimiento para que sea juzgado, sino que también se ha querellado contra Mouliaá por hacer "afirmaciones falsas e inveraces a sabiendas" a través de mensajes en X "con el único fin de difamar, menoscabar el honor, destruir la credibilidad y honorabilidad" del exdiputado.

La querella afirma que Elisa Mouliaá le imputó "falsamente" la comisión de un delito de extorsión respecto de dos testigos "que ofrecieron una versión favorable y coincidente con el relato del querellante en el marco del referido procedimiento penal, simple y llanamente porque declararon la verdad de lo sucedido esa noche".

Tanto Errejón como la actriz están citados a declarar el próximo 17 de febrero por esa querella.