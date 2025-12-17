Campaña de recogida de firmas para solicitar el indulto a García Ortiz con el lema "una necesidad democrática"

La Unión Progresista de Fiscales ha expresado su apoyo a la campaña, mientras el Gobierno se mantiene distante sobre la posibilidad de conceder el indulto.

La asociación promotora sostiene que la actuación de García Ortiz buscaba frenar un bulo y proteger el interés general, no obtener beneficio personal.

García Ortiz fue condenado a multa e inhabilitación por revelar datos tributarios reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha iniciado una campaña en change.org para pedir el indulto del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos promueve desde hoy en la plataforma change.org una campaña de recogida de firmas a favor de que el Gobierno indulte al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

García Ortiz fue condenado el pasado día 9 a una multa de 7.200 euros y a la inhabilitación como fiscal general del Estado por un delito de revelación de información reservada conocida en el ejercicio de su cargo.

El alto tribunal declaró a García Ortiz responsable de haber filtrado a la Cadena Ser datos tributarios reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Posteriormente elaboró una nota de prensa que volvía a incidir en la revelación indebida de que el abogado de González Amador había admitido que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda pública.

En la campaña de recogida de firmas, que en pocas horas superaba el millar, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sostiene que García Ortiz "fue condenado por hechos relacionados con la emisión de una nota informativa destinada a frenar un bulo que afectaba directamente al funcionamiento de una institución constitucional".

"No hablamos de corrupción, ni de beneficio personal, ni de uso indebido de fondos públicos. Hablamos de una actuación institucional en defensa del interés general", añade.

También señala que la sentencia, adoptada por cinco votos frente a dos, "refleja una profunda división interna".

"Dos magistradas firmaron un voto particular histórico, afirmando con claridad que la condena vulneraba el principio constitucional de presunción de inocencia y que la actuación del fiscal general no solo no era delictiva, sino que fue la única opción legal posible para proteger el prestigio de la institución".

Se señala, asimismo, que el indulto no anula la sentencia. "No cuestiona al Tribunal. No elimina el debate jurídico. Es un mecanismo constitucional para corregir situaciones excepcionalmente injustas, proteger el interés general y evitar daños irreparables para el sistema institucional", sostiene.

Para la organización promotora de la iniciativa, "las democracias más fuertes son las que saben corregir excesos, aliviar tensiones y garantizar que la justicia no se convierta -por error o por rigidez- en una fuente de división social".

"Indultar significa recomponer la confianza institucional, enviar un mensaje de serenidad democrática y proteger la credibilidad de la justicia española ante el mundo".

"Este indulto no es un privilegio. Es una necesidad democrática (....) y es ajeno a cualquier asunto ideológico o político", resume.

La Unión Progresista de Fiscales, de la que García Ortiz fue portavoz, ha expresado en la red social X su apoyo a esta campaña.

La UPF defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros.

Por eso respaldamos el llamamiento de @AEDIDH al indulto.

Gracias por dar este paso.

📢 Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativahttps://t.co/QybvuNo1W9 pic.twitter.com/Rm1kmTdcyd — UPFiscales (@UPFiscales) December 17, 2025

El Gobierno se ha distanciado hasta el momento de un eventual indulto al fiscal general, cuya concesión le compete.

El pasado 23 de noviembre, durante una comparecencia ante los medios tras su participación en la reunión del G20 en Johannesburgo, Pedro Sánchez fue preguntado por un indulto a García Ortiz.

El jefe del Ejecutivo reiteró su apoyo al exresponsable del Ministerio Público. "Lamentamos este fallo", dijo Sánchez, que señaló que "hay otras instancias jurisdiccionales en las que se tendrán que dirimir algunos de los aspectos controvertidos" de la decisión del Supremo.

"Hablar de otras cuestiones", añadió en referencia al indulto, "ahora mismo no tiene ningún sentido".