El PSOE entrega a la Audiencia Nacional la documentación de todos sus pagos en metálico entre 2017 y 2024

El PSOE ha entregado este martes en la Audiencia Nacional la documentación de todos sus pagos en metálico entre 2017 y 2024, tal y como había reclamado el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo.

El partido ha hecho entrega de esta información a través de su procuradora, que ha presentado un pendrive, dentro de un sobre cerrado, según consta en la documentación judicial, fechada hoy, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El juez Moreno analiza posibles irregularidades en las finanzas del PSOE. Lo hace desde el pasado 6 de noviembre, fecha en la que este magistrado abrió una pieza separada en el llamado caso Koldo para analizar este asunto.

Ello sucedió poco después de que el Tribunal Supremo —que investiga al ex número tres del PSOE José Luis Ábalos y a Koldo García, su principal asesor— remitiera a la Audiencia Nacional un informe de la Guardia Civil que constata que el partido pagó en efectivo, en sobres, dinero a ambos.

El juez del Supremo Leopoldo Puente también advirtió del descuadre en las cuentas de la formación y de la falta de controles en su caja.

Como informó EL ESPAÑOL, antes de derivar dicha rama del caso a la Audiencia Nacional, el juez Puente interrogó a Mariano Moreno, quien fue gerente del PSOE entre 2017 y 2024.

De forma insistente, el magistrado le afeó la falta de controles en el partido en lo relativo a los pagos en metálico y la falta de comprobaciones sobre los gastos que, sin apenas verificación, se reembolsaban a toda su ejecutiva.

De hecho, el juez Puente planteó que, dada la ausencia de controles, era posible que cualquier cargo del partido presentase un recibo de una comida disfrutada por sus amigos o familiares o, incluso, el ticket encontrado en la mesa de al lado de un restaurante. De esta forma, se podría haber favorecido el blanqueo de capitales.

Por otro lado, el pasado 30 de octubre, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo.

Lo hizo cuando ya se conocía aquel informe de la Guardia Civil que desveló el pago en sobres a Ábalos y a Koldo. Y en la Cámara Alta, Sánchez admitió, a preguntas de los senadores y tras varias evasivas, que había cobrado en metálico de su partido como reintegro de los gastos de representación adelantados de su bolsillo.

"En alguna ocasión", matizó. Y siempre "contra factura y justificante", precisó. Por tanto, estos movimientos deben figurar en la documentación que el juez Moreno exige al PSOE.

Otro de los dirigentes que cobró en efectivo fue Paco Salazar, el antiguo director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Así lo reconoció en el Supremo una trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, que declaró como testigo.

Salazar ya no ocupa este cargo tras haber sido apartado debido a las denuncias internas en su contra redactadas por dos militantes socialistas, que relatan episodios de supuesto acoso sexual.

El llamado caso Salazar ha dado inicio a un Me Too en el PSOE, en el marco del cual han aparecido nuevas denuncias y acusaciones de acoso contra varios dirigentes. Algunos de ellos, de hecho, han tenido que dimitir.