Un ex de Sepides avaló la oferta "anormalmente baja" de una empresa que pagó supuestas comisiones a la 'trama Leire'

A pesar de los recursos presentados por otras empresas licitadoras, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales mantuvo la adjudicación a la UTE Erri Berri-Afesa.

Leire Díez y Vicente Fernández, vinculados al PSOE y a la ministra María Jesús Montero, figuran entre los investigados por su posible implicación en la trama de comisiones.

La Audiencia Nacional investiga si esta adjudicación estuvo amañada mediante el pago de comisiones ilegales, presuntamente por parte de Erri Berri, que habría abonado 400.000 euros.

Fernando Albert Aragón, exdirectivo de Sepides, avaló en 2021 una oferta "anormalmente baja" de la UTE Erri Berri-Afesa para el desmantelamiento de una planta de residuos en Avilés.

En 2021, Fernando Albert Aragón, cuando era alto cargo del Sepides (empresa pública perteneciente al Grupo Sepi), avaló la "anormalmente baja" oferta de una empresa que concurrió a una adjudicación pública; una licitación que ahora investiga la Audiencia Nacional por el supuesto pago de comisiones ilegales para amañarla.

Antonio Piña, el juez que dejó el pasado sábado en libertad a Leire Díez —la llamada fontanera del PSOE que formó parte del grupo que, presuntamente, cobró estas mordidas—, enumeró en una resolución judicial los cinco supuestos amaños que investiga.

Uno de ellos es el contrato concedido por el Parque Empresarial Principado de Asturias SME a la UTE (unión temporal de empresas) conformada por Erri Berri y Afesa. El objeto de la licitación era el desmantelamiento de una planta de residuos en Avilés.

Las ofertas presentadas. La de Erri Berri, de sólo 2,8 millones.

Esta UTE presentó una oferta por valor de 2,8 millones de euros, considerada "anormalmente baja" en comparación con las de las otras licitadoras (de más de seis millones). Por ello, tuvo que justificar documentalmente la cuantía de su oferta y varios técnicos elaboraron un informe al respecto.

Piña, en su resolución, indicó que la supuesta organización criminal de la que formaba parte Leire Díez, "indiciariamente, a través del presidente de la mesa de contratación, habría tenido la oportunidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri en el proceso de adjudicación del contrato aludido".

Aunque no lo menciona con nombre y apellidos —la causa sigue bajo secreto de sumario—, el juez se refiere a Fernando Albert Aragón.

Presuntamente, Erri Berri habría pagado "un importe total de 400.000 euros", a modo de comisión, para lograr el supuesto amaño.

De hecho, al grupo de Leire Díez también pertenecía otro de los investigados, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), a la que está adscrita Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial).

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las actas de la reunión de la mesa de contratación, presidida por Aragón, quien avaló, junto al resto de miembros del órgano, esta oferta. Finalmente, la UTE Erri Berri-Afesa ganó el concurso.

No obstante, Lezama-Los Álamos, una de las UTE que no resultaron adjudicatarias recurrió esta concesión. Alegó "una incorrecta valoración de la justificación de la oferta de la adjudicataria". Pero su petición fue rechazado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Este periódico se ha puesto en contacto con Sepides, que se remite a la documentación, recogida en el Portal de Contratación, sobre este contrato y reitera su "máxima colaboración" con la Justicia.

El juez Piña, de hecho, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudir a la sede de esta empresa pública a requerir documentación.

Aragón, hombre de Montero

El currículum de Fernando Albert Aragón incluye su paso por la Junta de Andalucía. De hecho, está vinculado a María Jesús Montero, la antigua consejera de Hacienda autonómica que ahora es ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. Fue ella quien trasladó a Madrid a Aragón.

Antes, desde 2018, este cargo había ocupado el puesto de letrado jefe del Servicio Jurídico provincial en Almería de la Junta de Andalucía.

Luego, fue secretario general, director de Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de Sepides.

Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, también era uno de los hombres de Montero. La hoy ministra avaló personalmente su nombramiento al frente de la empresa pública, que abandonó en 2018 al comenzar a ser investigado en otra causa judicial (el conocido como caso Aznalcóllar).

Año y medio después, en 2021, fue fichado por la constructora Servinabar 2000 SL, propiedad del tercero de los investigados por la Audiencia Nacional, el empresario navarro Antxon Alonso, amigo y socio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y de quien Leire Díez se presentaba como su "mano derecha".