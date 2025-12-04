El PP acusa al Gobierno de una "brutal cacería" contra el Supremo y Bolaños dice que sus críticas son "paparruchas"

Las claves nuevo Generado con IA El PP acusa al Gobierno de iniciar una "brutal cacería" contra el Tribunal Supremo tras la condena al fiscal general Álvaro García Ortiz. La senadora popular María José Pardo reprocha a Bolaños las presiones del Ejecutivo a los jueces y recuerda los casos judiciales que afectan a familiares de Pedro Sánchez. El ministro Félix Bolaños responde que las críticas del PP son "paparruchas" y afirma que el PSOE será el partido más votado en 2027. Bolaños niega la deslegitimación del Poder Judicial y señala que el PP tiene el triple de procedimientos judiciales que el PSOE.

El PP y el Gobierno se han enzarzado esta mañana en el Senado con motivo de la condena del fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelar datos tributarios confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La senadora del Grupo Popular María José Pardo ha reprochado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que el Gobierno del que forma parte haya iniciado una "brutal cacería" contra el Tribunal Supremo y le ha recordado los casos judiciales que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez y los procesos por corrupción que han llevado a la cárcel a exdirigentes socialistas. "¿Qué más tiene que pasar para que ustedes dimitan?", ha preguntado.

"Le voy a hacer un pronóstico: el PSOE va a ser el partido más votado en 2027 y PP y Vox van a luchar por la segunda plaza. Hashtag: Chasco PP-Vox 2027. Así que no tengan tanta prisa", le ha contestado Bolaños, que ha tildado de "paparruchas" las críticas de los 'populares'.

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha comparecido en la Cámara Alta a propuesta del PP y de la senadora de Vox Paloma Gómez para "rendir cuentas" de los "ataques" contra los jueces a raíz del fallo condenatorio dictado por la Sala Penal del Tribunal Supremo contra el fiscal general.

La portavoz del grupo mayoritario ha sostenido que el Gobierno "ha sometido a los jueces a presiones intolerables e incompatibles con el Estado de Derecho".

Y ha censurado que esas "presiones" hayan provenido del propio presidente del Ejecutivo, que "a pesar de la condena, sigue defendiendo a García Ortiz".

"Usted, sr. Bolaños, ha dicho que tenía el 'deber moral' de no compartir el fallo condenatorio de García Ortiz. ¿De verdad considera que está usted en condiciones de hablar de moralidad? Es el ministro de Justicia de un Gobierno fraguado en un caserío. ¿De qué lado está: del de un delincuente condenado o de los magistrados del Supremo?", le ha preguntado.

Félix Bolaños ha reivindicado la declaración institucional que hizo tras conocerse la condena al fiscal general. "Respetamos ese fallo y discrepamos de él. Y lo hacemos con respeto. Esa discrepancia no supone en ningún caso ninguna deslegitimación de ninguna institución, ni del Poder Judicial en su conjunto ni del Tribunal Supremo".

El ministro ha contraatacado con antiguos episodios señalando que "el Partido Popular en el Gobierno decía: 'esto la Fiscalía te lo afina'" y afirmando que el PP tiene "el triple de procedimientos judiciales" que el PSOE. "Y no defiendo a ninguno de los implicados, que la Justicia haga su trabajo", ha precisado.

"Hablemos de injerencia en el Poder Judicial. Fue el Partido Popular quien dijo que iba a controlar la Sala Segunda por detrás. Fue un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno del PP el que prohibió continuar con la investigación del 'tamayazo' en 2003. Tienen ustedes un historial para no abrir la boca", ha manifestado.

"Se lo voy a decir bien clarito: las críticas que hace el PP al Gobierno de España son paparruchas comparando con que allí donde gobiernan ustedes ponen por delante el negocio a la salud y la vida de la gente", ha dicho en referencia al escándalo de la gestión del Grupo Ribera en el hospital de Torrejón (Madrid).