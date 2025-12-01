Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual y 30.000 € por daños morales

Las claves nuevo Generado con IA La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado tres años de cárcel para Íñigo Errejón por un presunto delito continuado de abuso sexual, y una indemnización de 30.000 euros por daños morales. Los hechos habrían ocurrido en octubre de 2021 durante una fiesta en casa de unos amigos de la actriz, donde Mouliaá denuncia que Errejón le dio un beso inconsentido y realizó tocamientos sexuales. Errejón ha negado los hechos y su defensa argumenta que no existen pruebas suficientes ni mínimos indicios de criminalidad, basándose principalmente en la declaración de la perjudicada como prueba. El juez instructor apreció "mínimos indicios" para que Errejón sea juzgado, aunque no existen testigos presenciales y la principal prueba es el testimonio de Mouliaá.

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón y que sea condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual.

En su escrito de acusación, Mouliaá pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución".

También solicita que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Íñigo Errejón, que ha negado los hechos, recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad.

Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación "descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".

Errejón, al borde del banquillo

De hecho, el pasado 25 de noviembre, la defensa del exportavoz de Sumar pidió a la Audiencia Provincial de Madrid que revocara la decisión del juez instructor Adolfo Carretero de proponer su enjuiciamiento por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá.

"En su declaración judicial cometió un delito de falso testimonio", afirma la defensa.

El recurso sostiene que no hay indicios racionales de un contacto sexual inconsentido por parte de Mouliaá, cuya declaración es la base de la decisión del instructor.

La decisión del juez Carretero de imputar a Errejón por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá, que le denunció el 24 de octubre de 2024, abrió la puerta para sentarle en el banquillo.

Los hechos habrían ocurrido el 10 de octubre de 2021 durante una fiesta en casa de unos amigos de la actriz.

Errejón le habría dado "un beso inconsentido" y "realizó tocamientos sexuales con un leve forcejeo, desistiendo ante la oposición de la víctima".

Carretero apreció los "mínimos indicios" suficientes para que Errejón sea juzgado por un presunto delito de abuso sexual anterior a la ley de solo sí es sí de 2022, que no estaba vigente en el momento de los hechos y calificó esos actos de agresión sexual, con una mayor pena.

"No existiendo testigos presenciales de los hechos y contando con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, el principal indicio probatorio es la declaración de la perjudicada", dijo el juez, que afirmó que no puede suplantar al órgano de enjuiciamiento al existir tanto datos a favor de la versión de Mouliaá como de Errejón.

El instructor se basó en la declaración de Elisa Mouliaá, que "no ha sido totalmente desvirtuada por la versión del investigado".

Para la denunciante, los besos y tocamientos fueron realizados sin su consentimiento. Errejón admitió esos actos, pero ha negado que fueran sin el consentimiento de la actriz.

Respecto al retraso de tres años en denunciar los hechos, el instructor aceptó la versión de Mouliaá: "Tardó en denunciar, como ella dijo, por miedo ante la personalidad del denunciado" y "lo hizo más tarde cuando vio que otras mujeres comentaban en medios hechos semejantes".

Tras la decisión del juez Carretero, la defensa de Errejón pidió a la Audiencia Provincial de Madrid revocarla bajo el argumento de que el testimonio de la Mouliaá "no reúne los requisitos para ser valorada como suficiente prueba de cargo tras haber sido desvirtuada por innumerables diligencias de prueba testificales, periciales y documentales que han sido ignoradas por el instructor".

