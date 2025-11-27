El Supremo encarcela por "riesgo extremo de fuga" al exministro Ábalos, primer diputado en prisión, y a Koldo

El juez ha remitido la resolución de prisión preventiva de Ábalos al Congreso de los Diputados, que deberá decidir si le suspende de sus funciones parlamentarias.

La Fiscalía atribuye a Ábalos seis delitos, entre ellos organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, relacionados con contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos se convierte en el primer diputado en ingresar en prisión acusado de corrupción, con la Fiscalía solicitando 24 años de cárcel para él y 19 años y medio para García.

El Tribunal Supremo ha ordenado prisión provisional incondicional para el exministro José Luis Ábalos y su asistente Koldo García por riesgo extremo de fuga, ambos acusados de graves delitos de corrupción.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado hoy a la cárcel al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El antiguo mano derecha de Pedro Sánchez se ha convertido en el primer diputado en ingresar en prisión acusado de graves delitos de corrupción.

Puente también ha acordado la prisión provisional incondicional para el asistente de Ábalos, Koldo García, al apreciar en ambos riesgo de fuga.

El ingreso en prisión del exdirigente socialista se produce ocho días después de que otro exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, haya sido excarcelado tras cinco meses en Soto del Real.

En resoluciones conocidas al filo de las 16:00 horas, el instructor señala que, de acuerdo con lo expresado por la Fiscalía y la acusación popular, además de existir indicios "más que bastantes" de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia "resulta, en este momento, extremo".

Destaca que existen numerosos indicios racionales de criminalidad frente a ambos y que, concluida ya la instrucción, se ha interesado por las acusaciones la imposición de muy graves penas privativas de libertad. Ello se une al "previsiblemente muy próximo enjuiciamiento".

El juez del Supremo ha acogido el criterio del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, para quien la reciente presentación de escritos de acusación en los que se piden altas penas de prisión (24 años para Ábalos y 19 años y medio para García) ha aumentado el peligro de que se sustraigan a la acción de la Justicia.

La misma tesis ha sostenido el abogado Alberto Durán, que ejerce la acusación popular en nombre del PP y en quien está unificada la representación del resto de acciones populares.

Ábalos, "nervioso y pálido", y García, "más entero" e incluso haciendo alguna broma, han asistido a las comparecencias que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares habían solicitado.

La comparecencia de Ábalos, celebrada a primera hora de la mañana, ha durado unos 40 minutos. La de García ha tenido que esperar hasta las 12:30 horas, una vez que su abogada, Leticia de la Hoz, ha podido llegar al Supremo tras asistir en la Audiencia Nacional a la declaración del empresario Víctor de Aldama.

En el caso de Ábalos, el representante de la Fiscalía ha argumentado que el riesgo de fuga, hasta ahora conjurado por medidas cautelares de menor intensidad (la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en un Juzgado), ha aumentado exponencialmente tras los escritos de acusación.

La Fiscalía le atribuye el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de mascarillas en plena pandemia de la Covid-19, entre otros hechos que constituirían seis delitos de organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, dos ilícitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Luzón ha argumentado que, a partir de ese momento, Ábalos sabe que va a ser juzgado y corre el riesgo cierto de ser condenado, por lo que la única manera de asegurar que siga sometido al proceso era la prisión incondicional.

Ha añadido que la medida preventiva no durará en exceso ya que el juicio podría celebrarse dentro de tres o cuatro meses.

Durante la comparecencia el exministro ha sido invitado a intervenir y lo ha hecho.

Según fuentes jurídicas, José Luis Ábalos ha asegurado que no tiene ninguna intención de fugarse porque no tiene dinero, no tiene dónde ir y, además, ya lo habría hecho si hubiera tenido esa voluntad.

La condición política

Ha alegado también que tiene hijos menores de los que debe ocuparse. Y ha esgrimido que sigue siendo miembro del Congreso y los ciudadanos tienen derecho a que ejerza su mandato representativo.

Luzón se había referido con anterioridad a la condición política del acusado para subrayar que "delinquió aprovechando su cargo de miembro del Gobierno" y que "la pertenencia a un poder del Estado no exime de responsabilidades penales ni elimina el principio de igualdad ante la ley: por eso se representa a la Justicia con una venda en los ojos".

La comparecencia de Koldo García ha durado unos 10 minutos más que la de su exjefe porque la defensa ha cuestionado la competencia del Tribunal Supremo.

De la Hoz ha puesto de manifiesto, asimismo, que su cliente tiene que ocuparse de su hija menor y ha indicado que tiene otras responsabilidades familiares, como la de sacar a pasear a su madre.

También Koldo ha tomado la palabra para negar que fuera a fugarse. "Todos tenemos derecho a aprender poco a poco", ha manifestado.

Tras las comparecencias ambos han esperado la decisión de Puente en el interior del palacio de justicia junto a sus abogados. Ábalos, "fumando sin parar", según fuentes que le han observado en el patio de naranjos del alto tribunal.

Puente ha acordado remitir la resolución de prisión preventiva de Ábalos al Congreso de los Diputados, cuya Mesa tendrá que decidir si le suspende en sus funciones parlamentarias.