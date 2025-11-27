Sánchez ante el día más crítico de la legislatura: con Ábalos y Koldo al borde de la cárcel y una derrota segura en el Congreso
Mañana de móviles en el Congreso. 11:19, Ábalos suelta la bomba: uno de los presentes le contó la reunión Sánchez-Otegi
Koldo sostiene que el suegro de Sánchez aportó 100.000€ para financiar las primarias de 2017: el presidente "lo dijo, lo escuché"
Ábalos llega al Supremo con una mochila
El exministro y exsecretario de Organización del PSOE acaba de llegar al Supremo. Estaba citado a las 10:00 horas.
Ábalos ha salido del taxi con una mochila.
Se desconoce si en el interior llevaría ropa por si hoy el juez decreta su ingreso en prisión.
Tellado: "Sánchez lo sabía todo y sus colaboradores están a punto de entrar en prisión"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido este lunes a la comparecencia en el Tribunal Supremo de Ábalos y Koldo: "No es fácil enfrentarse a una petición de 24 años de cárcel para el que fue número dos de Sánchez", ha indicado.
"Su siguiente número dos, Santos Cerdán, también estuvo en prisión", ha recordado. "Pero es que ese es el entorno delictivo del presidente de España. Lo sabía todo cuando Ábalos permitía que sucediesen determinadas cuestiones", ha declarado en una entrevista en el programa 'La mirada Crítica' de Telecinco.
"Hoy en el PP vamos a tener mejor día que el que tienen Sánchez y sus más estrechos colaboradores, que están a punto de entrar en prisión", ha rematado.
Ábalos lamenta verse "abocado al cadalso" y critica el "oscurantismo" del pacto entre la Fiscalía y "el pentito" Aldama
El exministro José Luis Ábalos "se ve abocado al cadalso". Así lo lamenta su abogado, Carlos Bautista, en el recurso que presentó el pasado 12 de noviembre contra la resolución judicial que propone juzgar al político por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas sanitarias por parte del Ministerio de Transportes.
El letrado también critica la "instrucción desequilibrada" sufrida por su cliente, quien ha sido investigado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
Fue este magistrado el que, el pasado 3 de noviembre, propuso sentar en el banquillo de los acusados al político, a su antiguo asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama.
De hecho, la defensa de Ábalos también se queja en su escrito del acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y este último, al que, en cinco ocasiones, tacha de "pentito".
Con este término, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico denomina a un delincuente que abandona, "arrepentido", su actividad criminal e inicia una "colaboración activa con las autoridades o sus agentes".
"Al parecer, dicha persona [Aldama] habría llegado a un acuerdo con la acusación [la Fiscalía Anticorrupción] para incriminar al resto de los investigados a cambio de beneficios penales y penitenciarios", señala Bautista.
Aldama aseguró haber pagado mordidas a Koldo, a Ábalos y a otras personas, a cambio del amaño de contratos públicos y de otros favores.
El abogado del exministro rebate esta acusación y subraya que no ha sido localizado ese supuesto "botín". "La terca realidad es que no hay dinero procedente de esas mordidas millonarias", recalca Carlos Bautista en su recurso.
Aldama declara este jueves en la Audiencia Nacional
Mientras Ábalos y Koldo se juegan ir a la cárcel, el comisionista Víctor de Aldama, para el que sendas acusaciones piden siete años de cárcel en el Supremo atendiendo a su colaboración con la Justicia y para el que no han reclamado vistilla, declarará en la Audiencia Nacional.
Aldama, que este lunes recogía una copia del volcado de dos de los móviles que le fueron intervenidos para preparar esta comparecencia, ha sido citado para responder al informe en el que la UCO sostiene que pagaba a Koldo 10.000 euros mensuales por influir a favor de sus negocios, entre otros, ante el expresidente canario y ahora ministro Ángel Víctor Torres.
Mañana viernes está citado Koldo García en la Audiencia Nacional y para entonces podría estar en prisión si esa es la decisión que finalmente adopta el magistrado del Supremo.
Las acusaciones populares que lidera el PP piden 30 años para ambos
Las acusaciones populares, que piden 30 años de cárcel para los dos, ya han anunciado que solicitarán prisión, por lo que la incógnita es qué hará la Fiscalía, que reclama 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, quienes hasta ahora tienen como medidas cautelares comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.
Dado que la intención del fiscal es que se endurezcan esta medidas ante el incremento del riesgo de fuga, sólo le quedaría de margen pedir prisión o que abonen una fianza para evitar que se sustraigan a la Justicia.
De acordarse finalmente la prisión, la decisión se produciría una semana después de la excarcelación de Santos Cerdán, investigado en la trama del caso Koldo referida al cobro de comisiones por obras públicas.
En el caso de Ábalos, su entrada en prisión no afectaría a su condición de diputado, que mantendrá en todo caso mientras no se emita una sentencia condenatoria contra él que le inhabilite.
La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García
La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.
El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros.
El Supremo decide hoy si envía a prisión a Ábalos y Koldo
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer este jueves para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia.
En un principio, el instructor fijó la vista de Ábalos a las 10:00 horas, mientras que la de Koldo estaba programada para una hora después, a las 11:00. Sin embargo, Puente decidió posponer la comparecencia del exasesor a las 12:30 horas para que su defensa pueda asistir a la declaración del empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama prevista también para este jueves en la Audiencia Nacional.