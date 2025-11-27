El exministro José Luis Ábalos "se ve abocado al cadalso". Así lo lamenta su abogado, Carlos Bautista, en el recurso que presentó el pasado 12 de noviembre contra la resolución judicial que propone juzgar al político por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas sanitarias por parte del Ministerio de Transportes.

El letrado también critica la "instrucción desequilibrada" sufrida por su cliente, quien ha sido investigado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Fue este magistrado el que, el pasado 3 de noviembre, propuso sentar en el banquillo de los acusados al político, a su antiguo asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama.

De hecho, la defensa de Ábalos también se queja en su escrito del acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y este último, al que, en cinco ocasiones, tacha de "pentito".

Con este término, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico denomina a un delincuente que abandona, "arrepentido", su actividad criminal e inicia una "colaboración activa con las autoridades o sus agentes".

"Al parecer, dicha persona [Aldama] habría llegado a un acuerdo con la acusación [la Fiscalía Anticorrupción] para incriminar al resto de los investigados a cambio de beneficios penales y penitenciarios", señala Bautista.

Aldama aseguró haber pagado mordidas a Koldo, a Ábalos y a otras personas, a cambio del amaño de contratos públicos y de otros favores.

El abogado del exministro rebate esta acusación y subraya que no ha sido localizado ese supuesto "botín". "La terca realidad es que no hay dinero procedente de esas mordidas millonarias", recalca Carlos Bautista en su recurso.