Las 6 tareas de Peramato al frente de la Fiscalía: la crisis de las pulseras, la lucha contra el narco o la nueva LECrim

Los recientes fallos en las pulseras antimaltratadores, que provocó una crisis institucional. La necesaria dotación de recursos a la lucha contra el narcotráfico en el sur de España. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que prevé situar a los fiscales como instructores de las causas penales...

No son pocos, ni pequeños, los retos que afronta Teresa Peramato, la sustituta de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, tras la condena (e inhabilitación) de éste.

Su nombramiento ha sido interpretado como continuista. Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), al igual que sus dos antecesores (García Ortiz y Dolores Delgado).

La nueva fiscal general hereda, por tanto, las problemáticas de las que alertó la última Memoria de la Fiscalía, hecha pública en 2025 y correspondiente a los hechos del año 2024.

¿Y cuáles son, uno a uno, los retos que enfrentará ahora Peramato?

Insuficiencia de plantillas

En la última Memoria, varias fiscalías provinciales o de Área manifiestan de forma reiterada y contundente la insuficiencia de sus plantillas, tanto de fiscales como de personal funcionario.

Así sucede, por ejemplo, con la de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. También, la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés, la Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada

Menores

La Memoria alerta de la "alarmante espiral" de delitos sexuales entre menores. Se investigaron 3.300 en 2024 y la Fiscalía culpa al porno.



En 2024, se iniciaron 3.283 causas judiciales en este ámbito, frente a las 3.185 de 2023 y las 2.947 que se incoaron en 2022.

"Esta tónica ascendente viene evidenciándose desde el año 2017, continuando así una alarmante espiral", subraya el Ministerio Público en su Memoria anual.

Pulseras antimaltrato

Desde hace al menos cinco años, voces autorizadas, como el Defensor del Pueblo, vienen advirtiendo del mal funcionamiento de este sistema, considerado una herramienta esencial en la lucha contra la violencia de género.

Tanto es así que la última Memoria anual de la Fiscalía, que resume su actuación a lo largo de 2024, también lamenta la "gran cantidad" de archivos de causas judiciales que han provocado los problemas técnicos derivados del cambio de proveedor del sistema de control de las pulseras telemáticas.

En un comunicado fechado el pasado 18 de septiembre, la Fiscalía admitía "problemas puntuales" de las pulseras a través de las cuales se controla a los condenados o investigados por violencia de género sobre los que pesan órdenes de alejamiento de las mujeres que les denunciaron.

Así lo reconoce el Ministerio Público en un comunicado, difundido este jueves por la tarde. El documento explica que el problema sólo estuvo activo "un concreto periodo de tiempo" del año 2024.

En 2023, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva un informe de la Secretaría de Estado de Igualdad que tachaba de "deficiente" el plan previsto para la transición de un proveedor al nuevo. Y avanzaba que podría provocar problemas técnicos.

Narcotráfico en el sur

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 dedica una atención especial a la situación del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, describiendo un escenario que califica como "espectáculo lamentable y llamativo" y un "panorama desolador y muy peligroso".

El sur de España se consolida así como epicentro del tráfico de drogas y de la migración irregular, con organizaciones criminales operando a ambos lados del Estrecho.​

El fenómeno más visible y alarmante que describe la Memoria es el de las narcolanchas —embarcaciones neumáticas de alta velocidad prohibidas por ley— que se exhiben a plena luz del día en las costas andaluzas en un desafío abierto al Estado.

También existe el fenómeno conocido como petaqueo, consistente en suministrar a estas narcolanchas bidones de gasolina, en alta mar, para que prosigan su ruta.

La reforma de la LECrim

El Gobierno español aprobó el 28 de octubre de 2025 el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), una reforma histórica que supone el cambio más profundo del sistema procesal penal español desde 1882. El proyecto, que consta de 1.023 artículos y entrará en vigor el 1 de enero de 2028, transforma radicalmente el modelo de investigación criminal, adaptándolo al sistema mayoritario en la Unión Europea.​

La novedad central y más revolucionaria de la reforma es que el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de la investigación penal, función que hasta ahora recaía en el juez de instrucción. Este cambio implica la desaparición de la figura del juez instructor, una institución que ha caracterizado el proceso penal español durante más de 140 años.​

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió que la reforma busca "adaptar el modelo español al europeo, de modo que los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía". Según el Gobierno, este modelo permitirá dotar al proceso de mayor agilidad y eficacia y aumentará sus garantías.

Causas mediáticas

No todos los asuntos que atañen a la Fiscalía y pueden resultar en algún momento peliagudos aparecen reflejados en la Memoria anual.

La Fiscalía participa en el llamado caso Begoña, en el que está investigada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por un total de cinco supuestos delitos.

La Fiscalía, que es una institución jerárquica, ya intentó, nada más abrirse la causa, que ésta se archivase. La Fiscalía también participó, semanas atrás, en el juicio contra Álvaro García Ortiz, para el que ha pedido su sobreseimiento, sin éxito.

La Fiscalía también participará en el juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.