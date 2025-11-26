El juez de la Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico entre 2017 y 2024 y los documentos que los justifican

La decisión se toma en el marco de la investigación del caso Koldo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y tras recibir información desde el Tribunal Supremo.

El partido deberá aportar también los documentos justificativos de dichos pagos en un plazo de 10 días.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha requerido al PSOE que entregue la relación de pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado requerir al PSOE para que facilite al Juzgado la relación de pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, para lo que dispone de un plazo de 10 días.

El PSOE también deberá aportar los documentos que soportan esos pagos.

Moreno, que investiga el caso Koldo, lo ha decidido a petición de la Fiscalía Anticorrupción y tras recibir el testimonio de las actuaciones que instruye en el Tribunal Supremo el magistrado Leopoldo Puente.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.