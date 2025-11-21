Una nota interna de Fomento pedía ser "cauto" al ofrecer "inversión privada" a Marruecos en el viaje al que se coló Cerdán

Acciona firmó un acuerdo con Servinabar 2000 SL, propiedad de un amigo de Cerdán, por el que esta recibiría un 2% de la obra si conseguía la adjudicación del Puerto de Kenitra.

Una nota interna del Ministerio de Fomento, fechada en 2019, recomendaba al equipo de José Luis Ábalos "ser cauto" a la hora de ofrecer "colaboración por parte de la iniciativa privada" a las autoridades de Marruecos.

Ése era el principal consejo que recogía el dosier, entregado al entonces ministro y a su séquito, que, en enero de aquel año, viajaron al país africano para fomentar las relaciones bilaterales con España.

Ahora bien, más de seis años después, este viaje está en el ojo del huracán porque a él se apuntó, sin tener cargo en el Gobierno, Santos Cerdán, quien era alto cargo del PSOE.

Y un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que el político se sumó a este séquito para tratar de beneficiar a la constructora Acciona, que, supuestamente, le pagó comisiones ilegales a él y a Ábalos a cambio del amaño de contratos.

Es decir, mientras la directriz interna de Fomento era la mesura —debido a los "numerosos contenciosos de constructoras españolas en Marruecos"—, Cerdán se habría apuntado a un viaje que no le correspondía para beneficiar a una constructora amiga.

Nota interna del Ministerio de Fomento. EL ESPAÑOL

"En general, las empresas son reacias a operar en ese país [Marruecos], por lo que conviene ser cauto al ofertar colaboración por parte de la iniciativa privada", concluye la nota interna, que desvela EL ESPAÑOL.

La UCO, en este informe —ya enviado al Tribunal Supremo, que investiga a Ábalos y a Cerdán—, detalla cómo este último maniobró decididamente para sumarse al séquito español.

Además, EL ESPAÑOL tuvo acceso a correos internos de Fomento —posteriormente, denominado Ministerio de Transportes— que demuestran cómo se reajustó el plan de viaje a las peticiones de Cerdán, que acudió a algunas reuniones previstas.

De hecho, dos días antes del vuelo, el asesor de Relaciones Institucionales e Internacionales del Ministerio, Ricardo Mar Ruipérez, envió a Koldo García, el asesor de Ábalos, el programa original, en el que no aparecía el nombre de Cerdán.

Y, además, le mandó uno nuevo, en el que se aprecian, marcados en color rojo, los añadidos a los eventos a los que había incorporado al ya ex número tres del PSOE.

Aquel correo electrónico llevaba por título: "Dos versiones programa Marruecos... una, indicando dónde estará Santos".

El documento donde en color rojo se pueden ver los ajustes de los eventos para que acudiera Santos Cerdán. E. E.

En la nota de prensa publicada por Fomento tras el viaje no existe ninguna mención a la presencia de Santos Cerdán en el mismo.

Sin embargo, aparece en una fotografía, junto a Ábalos, Koldo y el resto del equipo de Fomento, frente a la Mezquita de Hassan II.

En la imagen también se ve a Jésica Rodríguez, la amante del entonces ministro, que también acudió al viaje.

Beneficiar a Acciona

Según la UCO, Cerdán, al sumarse al séquito español, no pretendía otra cosa más que tratar de beneficiar a Acciona.

Esta gran constructora lideraba un consorcio, conformado también por Compañía Logística de Hidrocarburos SA y el fondo de inversión Meridiam SAS, que pretendía lograr la adjudicación de la reforma del Puerto de Kenitra.

Antes del viaje, el 14 de enero de 2019, Cerdán y Koldo conversaron por WhatsApp sobre el interés de esta empresa en dicha obra.

La UCO destaca en su informe que, si una obra supera los cinco mil millones de dírhams (unos 60 millones de euros), el Estado marroquí está facultado a adjudicarla de forma directa.

Y, según la Guardia Civil, así pretendían obtener Acciona y las demás compañías esta adjudicación.

"Con fecha de 30 de abril de 2018 (...), desde el consorcio se presentó al Gobierno una oferta pública de adquisición para el diseño, la financiación, la construcción, el mantenimiento y la operación, total o parcial, del Puerto de Kenitra 'por una inversión superior total a cinco mil millones de dírhams'", recoge la UCO en su informe.

Pacto con Servinabar

Además, dos días antes de la visita de Santos Cerdán a Marruecos, Acciona firmó, como ya hiciera en ocasiones anteriores, un acuerdo con Servinabar 2000 SL.

Esta pequeña constructora es propiedad de Antxon Alonso, amigo del dirigente socialista. Y, según consta en aquel pacto, iba a recibir un 2% del dinero que recibiera Acciona por esta obra, caso de conseguirla.

Cuando la UCO registró la sede de Servinabar en Pamplona, halló un contrato, firmado en 2016, según el cual Santos Cerdán adquiría el 45% de dicha empresa por tan solo 6.000 euros.

Ahora bien, cuando declaró ante el Supremo, Alonso manifestó que ese documento nunca entró en vigor, pese a que lo había conservado durante casi diez años y Cerdán rubricó cada una de sus seis hojas.

No obstante, cuando, seis meses después, el pequeño constructor transfirió un 4% de participaciones de Servinabar 2000 SL a un menor, respetó siempre ese 45% que habría sido comprado por el político.