Leire Díez, la fontanera del PSOE, se jactó de influir en Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Así se lo trasladó, en una conversación telefónica, al fiscal Ignacio Stampa.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho audio, ya que este último grabó en secreto aquella llamada, producida el pasado mes de mayo.

Días antes, Díez, exmilitante socialista, en una reunión presencial, había ofrecido a Stampa volver a la Fiscalía Anticorrupción, que éste tuvo que abandonar en 2020, al no contar con ningún apoyo para obtener una plaza fija.

En la llamada posterior, la fontanera le asegura que ya ha "movido cosas".

"Ya te llegará. Hemos movido cosas. Y se moverán. Las cosas cambiarán para mejor. En muy breve tiempo, además. Y va a ser guay: vas a volver a lo que estabas haciendo. Lo que empezaste y no te dejaron va a ser todo tuyo", promete la mujer.

El audio en que la 'fontanera' del PSOE dice que controla a García Ortiz, "máximo jefe" de Fiscalía: "Sabrá lo que tiene que hacer"

Stampa, pese a dar largas a su oferta, le pregunta si su "máximo jefe" —sigue siendo fiscal; Stampa hoy es miembro de la Fiscalía Provincial de Madrid— conoce esta propuesta.

"Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy, lo sabrá el lunes o el martes. Lo va a saber en breves. Va a saber lo que tiene que hacer", responde Leire Díez.

"Yo sí quiero que vuelvas", insiste la mujer, empeñada —sin aclarar cómo lo logrará, más allá de jactarse de supuestas influencias en el Gobierno y la Fiscalía—, en que Stampa regrese a Anticorrupción.

En concreto, la fontanera pretende en que vuelva a ser el fiscal del llamado caso Villarejo, una macrocausa, con importantes implicaciones políticas e institucionales, que se instruye en la Audiencia Nacional.

"¿Pensáis que para mí es ir bien volver a Anticorrupción y al caso Villarejo?", pregunta, sorprendido, Stampa, quien minutos antes había manifestado su desinterés.

"Para mí es bien que si a ti te apetece volver, vuelvas. Que acabaras lo que empezaste", responde Leire Díez. "Yo estoy en un buen momento vital y profesional ahora", rechaza Stampa.

A continuación, la mujer insiste en que el "máximo jefe" del anterior "viene de la costilla de...", expresa, sin terminar la frase.

Stampa le sigue el juego a la fontanera y le comenta que da por hecho que ese máximo jefe "si le ordenáis alguna cosa, la hará".

"Pues ya está", zanja Leire Díez. "Hay veces en las que hay que preguntar y otras, en las que sólo hay que informar", sentencia ella.

Posteriormente, la mujer revela el secreto de su supuesta influencia: "Me he dado cuenta de dónde están los intereses de unos y de otros. Ahí está la magia del asunto".

Actualmente, García Ortiz está siendo juzgado por el Tribunal Supremo, por supuesta revelación de secretos. En concreto, este jueves es la última sesión del juicio.

Está acusado de haber filtrado a la prensa un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador —el empresario que es novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— admitía que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal.

Por otro lado, Leire Díez está siendo investigada por un juez por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El magistrado Arturo Zamarriego analiza los tejemanejes de la fontanera del PSOE, quien mantuvo varias reuniones —con Stampa, una de ellas, pero también con un expolítico o con un comandante de la Guardia Civil— para tratar de conseguir información contra Anticorrupción y contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.

La UCO, por ejemplo, se encargó de las pesquisas de la causa judicial que ha provocado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esté siendo juzgado en el Tribunal Supremo.

También participa en el llamado caso Begoña, que sigue su curso, y en el que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Leire Díez también se jactó, en la reunión presencial con Stampa, de tener hilo directo con el jefe del Ejecutivo.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO participan en el llamado caso Ábalos, debido al cual está actualmente en prisión Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE.

En aquel encuentro con Stampa, la fontanera admitió ser "la mano derecha de Cerdán". "Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", matizó.