El juez exculpa al joven que fue a prisión por 'cripto-yihadismo' y recuerda las "consecuencias graves que sufre un imputado"

El caso evidenció la complejidad de investigar delitos relacionados con criptomonedas y plataformas internacionales, dificultando el rastreo de las operaciones sospechosas.

El joven sostiene que fue víctima de un engaño y que abrió una cuenta de criptomonedas para un tercero sin conocer el fin ilícito, y el juez recuerda las graves consecuencias que puede sufrir un imputado durante un proceso penal.

La resolución judicial concluye que no existen indicios suficientes para implicar a Atasi en actividades de cripto-yihadismo, respaldando así el informe pericial presentado por la defensa.

El juez de la Audiencia Nacional ha exculpado a Mamdouh Abdul Dayem Atasi, quien fue acusado de financiar al Estado Islámico mediante criptomonedas y estuvo cinco meses en prisión provisional.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha exculpado al joven Mamdouh Abdul Dayem Atasi, que fue enviado a prisión como supuesto cripto-yihadista.

Es decir, se le acusó de haber financiado, a través de criptomonedas, al Estado Islámico, la principal organización mundial dedicada al terrorismo islamista.

Como avanzó EL ESPAÑOL, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó su ingreso en prisión provisional, al apreciar riesgo de que el detenido huyera de España.

El joven, de origen sirio, estuvo entre rejas cinco meses: uno, en Madrid, y cuatro, en León.

Nacido en 1993, ejerce como consultor de empresas tecnológicas y se presenta en sus redes sociales como emprendedor en este ámbito.

Ahora, en una resolución fechada el pasado martes, Piña concluye que no existen indicios contra Atasi para implicarle en una operación de cripto-yihadismo.

Así lo defendió su abogado, Ahmed Laabouri, que presentó hace unos meses un informe pericial que exculpaba al joven.

En otro escrito, el letrado señaló que su cliente "fue víctima de un engaño", mediante el cual abrió una cuenta de criptomonedas en la plataforma Binance para un tercero y éste realizó "operaciones ilícitas sin su conocimiento ni consentimiento".

"Mamdouh creyó que le proponía únicamente un negocio de inversión a través de criptomonedas con el que obtendría una rentabilidad. Nunca pensó que la propuesta tenía otra finalidad (...) Ha sido víctima de un engaño por parte de quien se aprovechó de su inexperiencia", explicó Laabouri.

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota —uno distinto al que sí interesó el ingreso en prisión provisional del joven—, apoyó la petición de sobreseimiento y el juez lo ha acordado.

En su resolución, el juez Piña concluye que, "durante la investigación de las presentes actuaciones, no se ha podido constatar la comisión por el investigado" del delito del que se le acusaba.

A renglón seguido, el magistrado advierte: "No cabe duda de que la incoación y puesta en marcha de un proceso penal comporta siempre graves consecuencias para quienes puedan ser sujetos pasivos del procedimiento". Es decir, para los investigados.

"La imputación constituye, de forma primaria, una fuente de sometimiento al proceso y, por tanto, supone, o puede suponer, también, una afectación del principio de presunción de inocencia, entendido como estándar que garantiza el estatuto de libertad de los ciudadanos", recuerda.

En la nota de prensa en la que informaba de su detención, la Guardia Civil tildó a Mamdouh Abdul Dayem Atasi de "cripto-yihadista".

Su objetivo, indicó la Benemérita, "era la de captar fondos y transmitirlos en favor del grupo terrorista Daesh/Estado Islámico". En la operación policial que desembocó en la detención de Dayem participó, incluso, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"Dos años de incertidumbre"

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Mamdouh Abdul para preguntarle por su "difícil experiencia", en sus propias palabras.

"En la mañana del 25 de enero de 2024, salí del hotel donde me alojaba en Barcelona sin saber que llevaba tiempo bajo vigilancia. De repente, varios coches se detuvieron frente a mí y un gran número de agentes de policía vestidos de civil se bajaron rápidamente. Me rodearon y me esposaron", relata a este periódico.

"El informe pericial que aportó mi abogado explicó la diferencia jurídica entre la titularidad de una cuenta y su uso efectivo, una distinción clave que permitió demostrar que el hecho de que la cuenta estuviera a mi nombre no implicaba que yo la utilizara o fuera responsable de sus operaciones", subraya el joven.

"Ahora, tras casi dos años de incertidumbre, se reconoce oficialmente que fui víctima de un uso indebido de mi identidad y de un engaño", expresa, aliviado.

"Esta experiencia fue dura, pero también me enseñó un aspecto esencial del sistema judicial español:

los procesos pueden ser largos, pero al final prevalece la verdad", finaliza. "Estoy convencido de que la justicia, aunque tarde, siempre llega para los inocentes", concluye.

Por su parte, el abogado Ahmed Laabouri destaca que éste ha sido "un caso de gran complejidad jurídica y técnica".

"Hablamos de delitos especialmente difíciles de investigar, al involucrar criptomonedas y plataformas internacionales que complican el rastreo de operaciones", recalca.

"Desde el primer momento en que me reuní con mi cliente: no tuve ninguna duda de que se trataba de una persona inocente que había caído en una trampa de redes vinculadas al terrorismo", expresa a este periódico.