La etarra Ainhoa Múgica admite en un juicio que ordenó el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica en 2001

La acusación detalla que Múgica elaboró junto a Andoni Otegui un manuscrito con instrucciones precisas en euskera y un dibujo para perpetrar el ataque.

La Fiscalía mantiene su petición de 42 años de prisión y 70 de inhabilitación absoluta para Ainhoa Múgica por delitos de asesinato terrorista y estragos.

José Javier Múgica murió en 2001 tras la explosión de un coche-bomba en la localidad navarra de Leiza, atentado ejecutado por un comando de ETA.

Ainhoa Múgica, exlíder del aparato militar de ETA, ha admitido ante la Audiencia Nacional que ordenó el asesinato del concejal de UPN, José Javier Múgica, en 2001.

La etarra Ainhoa Múgica, exlíder del aparato militar de ETA, ha reconocido este jueves en la Audiencia Nacional que dio la orden para que un comando de la banda terrorista asesinara José Javier Múgica Astibia.

Este concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) murió en 2001 a consecuencia de la explosión de un coche-bomba en la localidad de Leiza.

Al inicio del juicio, la acusada ha respondido con un simple "sí" a la presidenta del tribunal, que le ha preguntado si se reconoce como autora de los hechos de los que se le acusa.

Pese al reconocimiento de los delitos, la Fiscalía ha mantenido la misma pena que solicitaba para Múgica: 42 años de prisión y 70 de inhabilitación absoluta por sendos delitos de asesinato terrorista y estragos.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, consultado por EL ESPAÑOL, la dirigente etarra "elaboró un manuscrito" junto a Andoni Otegui, miembro del comando que llevó a cabo el asesinato, con un dibujo de una furgoneta y unas palabras en euskera explicando cómo debía de llevarse a cabo el ataque.