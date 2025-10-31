La Audiencia de Madrid autoriza a Peinado a investigar el listado de llamadas de la asistente de Begoña Gómez

Las llamadas investigadas incluyen comunicaciones con compañías como Google, Indra, Telefónica y Reale Seguros, vinculadas a proyectos de Begoña Gómez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado al juez Juan Carlos Peinado a investigar el listado de llamadas de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado al juez Juan Carlos Peinado a investigar el listado de llamadas de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de Begoña Gómez, con determinadas entidades.

Así consta en una resolución, fechada el pasado 20 de octubre.

El juez Peinado, encargado del llamado caso Begoña, en el que está investigada la esposa de Pedro Sánchez, interrogó como testigo a Cristina Álvarez. Posteriormente, la convirtió en investigada, misma condición que ostenta Begoña Gómez.

Y, recientemente, ordenó a la Guardia Civil elaborar un informe sobre las llamadas de Álvarez con determinadas entidades, como Google, Indra Sistemas SA, Telefónica, Reale Seguros...

Todas ellas son compañías que, de uno u otro modo, han colaborado en los proyectos profesionales de la esposa de Sánchez, en los que, tal y como se ha demostrado, también intervino Cristina Álvarez.

Precisamente, la defensa de ésta presentó un recurso ante la Audiencia madrileña para impugnar esta diligencia ordenada por Peinado. Entre otros motivos, su abogado, José María de Pablo, señaló que Peinado había conocido cuál era el teléfono de su clienta durante su declaración testifical, que fue anulada.

Por ello, a ojos de De Pablo, no podía utilizarse como elemento incriminatorio contra su defendida, una vez pasó a estar investigada.

El letrado solicitó que no se cursara esta orden. Pero la Audiencia Provincial de Madrid avala a Peinado.

Señala este tribunal, jerárquicamente superior al juez, que éste tenía la posibilidad de solicitar de forma oficial a Moncloa el número de teléfono, por lo que la declaración testifical no era la única vía para obtenerlo. Por ello, la resolución autoriza al instructor a ordenar esta diligencia.

La resolución indica, además, que la obtención del número de teléfono provoca una invasión "mínima" en la intimidad de la persona afectada, ya que no permite, per se, conocer el contenido de las conversaciones mantenidas.

