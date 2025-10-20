El exasesor de Moncloa niega que David Sánchez le enchufara en Badajoz: "¿¡Por qué dejar un nivel 30 por una Diputación!?"

La defensa de Carrero argumenta que no hay pruebas que sustenten la acusación y cuestiona el motivo para dejar un puesto de nivel 30 en Moncloa por uno de nivel 24 en Badajoz.

La juez Beatriz Biedma investiga si David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, influyó para la contratación de Carrero en un puesto público creado en 2023.

Luis Carrero, exasesor de Moncloa, niega haber sido favorecido por David Sánchez para conseguir un puesto en la Diputación de Badajoz.

Luis Carrero, el exasesor de la Moncloa investigado en el caso David Sánchez, niega que David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, le enchufara en la Diputación de Badajoz.

Así lo relata el abogado de Carrero en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La juez Beatriz Biedma, encargada de investigar este caso, propuso juzgar al exasesor y al hermano del presidente del Gobierno, músico de profesión.

Considera la instructora que el músico David Sánchez, contratado en el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz desde 2017, favoreció que se hiciera lo propio con su amigo Carrero, con intención de que éste le ayudase en sus funciones.

Asimismo, según la juez Biedma, el exasesor habría utilizado su estrecha relación con David Sánchez para que el músico lograse que se crease dicho puesto público, el de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, al que Carrero acabó accediendo en 2023.

El exasesor de Moncloa, Luis María Carrero, tras declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz el pasado 25 de abril. Efe

Según la defensa del exasesor, "esto es una elucubración que no tiene sustento probatorio alguno, ni fundamento lógico basado en pruebas".

"Aquí habría que señalar cuál es el coste de oportunidad. Es decir, qué gana Luis Carrero con eso como para cometer un supuesto delito: no estaba en paro y tenía un trabajo mucho más importante y mejor retribuido", indica su abogado.

"¡Que deja voluntariamente su puesto en la Moncloa, con un nivel 30, por otro de jefe de sección (nivel 24) en la Diputación de Badajoz!", expresa el escrito de defensa.

Sin embargo, el 9 de julio de 2022, Carrero, que aún era miembro del Gabinete de Presidencia del Gobierno, envió un correo electrónico David Sánchez en el que le pide trabajo.

El correo electrónico enviado por Luis Carrero a David Sánchez. EL ESPAÑOL

El todavía asesor de Moncloa encabezó aquel e-mail con un "Querido hermanito". A renglón seguido, se propone a sí mismo para un puesto en el Departamento de Comunicación y Acción Cultural que en ese momento estaba diseñando la Diputación de Badajoz, organismo para el que trabaja David Sánchez desde 2017. Según llegó a reconocer en el correo, en esa fecha, Carrero ya veía su futuro laboral lejos de Pedro Sánchez. Y, como muestra el mail, trató de acercarse (laboralmente) al hermano menor del presidente, de quien ya era viejo amigo. "A la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana...", llega a indicar. La Diputación de Badajoz creó la plaza del hermano de Sánchez 6 días después de quejarse de "exceso de personal" En su escrito de defensa, el abogado de Carrero indica que el apelativo de hermanito responde a la larga amistad que une a su cliente con David Sánchez y no al vínculo de éste con el presidente del Gobierno. De hecho, el letrado indica que, de tratarse de un supuesto enchufe, no tendría sentido que Carrero no hubiera sido más sigiloso. Por otro lado, el escrito subraya que nadie más se presentó al puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas "Luis Carrero no puede ser responsable en ningún caso de que nadie más se haya presentado (señal, además, de que el puesto no es una panacea)", expresa el abogado. "[Ello] refuerza, además, el comentario anterior del coste de oportunidad de lo que deja Luis Carrero, frente a un puesto en Badajoz, no ha resultado atractivo para ningún otro funcionario", añade.

