Ábalos esquiva la cárcel pero el juez le advierte de "medidas más gravosas en lo porvenir" por el "creciente riesgo de fuga"

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha salido esta mañana, a las dos y media, del Tribunal Supremo tras una breve —e infructuosa— comparecencia ante el juez que le investiga por presuntos delitos de corrupción, Leopoldo Puente.

El instructor no ha podido escuchar, como pretendía, la versión de Ábalos sobre el reciente informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza el patrimonio del diputado. Ese informe "viene a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban", dice el juez.

El exdirigente socialista se ha negado a declarar alegando que ha acudido a la comparecencia sin defensor: no tiene abogado de su confianza tras haber renunciado el pasado lunes al letrado al que encargó su defensa desde el comienzo del proceso, el pasado 7 de noviembre.

Ayer, el instructor consideró que esa renuncia de Ábalos al letrado José Aníbal Álvarez solo pretendía "forzar" la suspensión de la comparecencia de este miércoles, por lo que tildó la maniobra de "fraude de ley" e impuso que fuera este mismo abogado el que le asistiese hoy.

"Fraude de ley sería que renunciara al acta", ha replicado el aforado durante la comparecencia de esta mañana.

Riesgo de fuga

Posteriormente, en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Puente ha expresado que existe un "riesgo cierto" y "creciente" de que Ábalos se fugue de España y se "sustraiga de la acción de la Justicia", aunque no es tan intenso como para mandarle a prisión.

Además, a ojos de Puente, este peligro queda aminorado con el hecho de que Ábalos aún está obligado a presentarse cada 15 días a firmar en un Juzgado. También tiene retirado su pasaporte y prohibido salir de España sin autorización.

El exministro, que ha llegado solo al Supremo a las nueve y cuarto, 45 minutos antes de la hora señalada, ha asegurado que las discrepancias con su letrado vienen de hace tiempo e incluso se han difundido en los medios de comunicación.

"No estamos aquí para intercambiar opiniones, esto no es el Congreso", ha zanjado Puente, que en su resolución de ayer llamó la atención sobre el hecho de que Ábalos haya esperado al último momento para renunciar al abogado y lo haya hecho, además, sin designar a otro.

Esquiva la prisión

Pese a sus temores, el exministro ha esquivado la prisión preventiva. La llave la ha tenido el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no ha pedido esa severa medida cautelar.

Luzón ha explicado que, a su juicio, no se dan las condiciones que señala la ley para esa severa medida cautelar.

El fiscal no aprecia un claro riesgo de fuga: Ábalos perdería sus únicos ingresos conocidos, los del Congreso, ha dicho. Tampoco ve peligro de reiteración delictiva ni de modificación o destrucción de pruebas.

A su vez, Luzón ha indicado que el aforado está cumpliendo las medidas cautelares ya impuestas (carecer de pasaporte, tener prohibido salir de España sin permiso y comparecencias quincenales en un Juzgado).

El juez no puede tomar ninguna medida cautelar si las acusaciones no lo solicitan. Aunque las acciones populares sí han pedido la prisión preventiva del exministro, Puente se apoya habitualmente en el fiscal. Así ha ocurrido, de nuevo, este miércoles.

Acusaciones populares

Las acusaciones populares que intervienen en este proceso son un conglomerado heterogéneo que va desde Hazte Oír a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y cuya voz en el Supremo es el PP, el primero en personarse. Ocho de las nueve organizaciones —todas, menos Adade— han pedido la prisión preventiva de Ábalos.

El letrado del PP ha solicitado, de forma subsidiaria, que se imponga al aforado una fianza de 650.000 euros.

Para todas las fuentes consultadas, era impensable que Puente encarcelara a un diputado apoyándose en las acusaciones populares. Las mismas fuentes señalaron que el magistrado seguiría el criterio de Anticorrupción.

La comparecencia de Ábalos tenía como objeto escuchar lo que pudiese decir sobre el informe de la UCO en el que se analiza su patrimonio y finanzas.

Los investigadores han concluido que tanto Ábalos como su asistente, Koldo García, han manejado "ingresos irregulares y opacos" en efectivo. Fondos que aumentaron, además, durante su etapa en el Ministerio de Transportes.

El informe de la UCO concluye, además, que ambos cobraron dinero, en efectivo, del PSOE, a cambio de los gastos que cargaron al partido. No obstante, el documento también menciona abonos "sin respaldo documental".

El dosier incluye, a su vez, la imagen de un sobre relleno de dinero, con el logotipo del PSOE impreso y el nombre de Ábalos anotado a lápiz en él.